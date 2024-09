Formel 1: Ex-Ferrari-Ingenieur mit Ansage an Hamilton – „Gefährliches Spiel“

Ganze sechs Rennen wird Lewis Hamilton nur noch für Mercedes bestreiten, ehe er seine Zelte bei der Scuderia Ferrari aufschlagen wird. Schon zu Beginn des Jahres wurde dieser Hammer-Wechsel bekannt gegeben, nun rückt der Wechsel immer näher. Sowohl für den siebenmaligen Champion als auch für den Traditionsrennstall beginnt im kommenden Jahr eine neue Ära.

Die Scuderia ist sicherlich kein Team wie jedes andere – das wissen vor allem die Fahrer und Mitarbeiter, die bereits für Ferrari gearbeitet haben. So auch Rob Smedley, der jahrelang für das italienische Top-Team als Ingenieur tätig war. Nun gibt der Ex-Formel-1-Funktionär dem künftigen Ferrari-Fahrer einige Tipps auf den Weg.

Formel 1: Ex-Ferrari-Mitarbeiter richtet sich an Hamilton

Sowohl für Ferrari als auch für Hamilton ist das anstehende, gemeinsame Kapitel die große Chance, wieder endgültig zurück an die Spitze zu kommen. Dafür muss jedoch alles passen. Und das sei bei Ferrari gar nicht so einfach, wie Smedley erklärte. Schließlich funktionieren gewisse Dinge, die Hamilton von Mercedes kennen dürfte, bei der Scuderia nicht.

Ein ganz großer Faktor wird die Kultur von Ferrari sein. An die Leidenschaft des Teams wird sich der mehrfache Weltmeister zunächst wohl noch gewöhnen müssen, so Smedley. Auch die mediale Berichterstattung – vor allem in Italien – wird ein großer Unterschied zu seinen Jahren bei Mercedes sein.

Dennoch geht Smedley davon aus, dass das Projekt Ferrri für Hamilton zu einem großen Erfolg werden kann. „Lewis muss auf jeden Fall seinen Teil dazu beitragen, dass er sich mit der Kultur des Teams anfreundet und nicht nur am Rande steht. Und wenn er das schafft, werden sie ihn lieben. Ehrlich gesagt, wird er über Wasser laufen“, so Smedley.

Smedley lobt Hamiltons Vorgehensweise

Ein weiterer entscheidender Punkt sei, dass die Rahmenbedingungen des Wechsels gut passen würden. Vor allem, weil das gegenseitige Vertrauen sehr groß scheint. „Wenn ein siebenfacher Formel-1-Weltmeister dein Team auswählt, um in deinem Team zu arbeiten, ist das eine gute Sache. Ich glaube nicht, dass er eine Entourage mitbringen muss“, so der Ex-Ferrari-Mitarbeiter. „Wenn du mit einem gewissen Ruf dorthin gehst, wie Lewis ihn hat, wird sich das Team um ihn scharen“, fügte er hinzu.

„Und ich habe das immer öffentlich angesprochen, sowohl für Lewis selbst als auch für Leute wie Peter Bonnington. Ich denke, dass es ein gefährliches Spiel ist, dem Fahrer zu folgen, denn wenn der Fahrer in Ungnade fällt oder nach einem Jahr beschließt, dass das nichts für ihn ist, kann er sein Gefolge nicht mitnehmen. Ich denke also, dass Lewis das Richtige getan hat“, legte Smedley nach.