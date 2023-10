Formel 1: Netflix-Hammer verkündet! DAS gab es noch nie

Jahr für Jahr wird die Formel 1 immer beliebter. Das zeigt sich in vielen Ländern immer wieder, wenn die Tribünen bei den Grands Prix voll sind. Oder auch die TV-Einnahmen stets steigen. Zudem ist das Netflix-Format „Drive to Survive“ ein Erfolgsschlager.

Nun gibt es von Netflix eine weitere Hammer-Nachricht um die Formel 1. Es hat zwar nichts mit „Drive to Survive“ zu tun, dennoch dürfen sich die Fans über eine Neuheit beim Streamingdienst freuen.

Formel 1: Netflix-Hammer verkündet!

Dass die Formel-1-Stars an ihren freien Tagen auch etwas anderes machen, als ständig zu fahren, dürfte klar sein. Das zeigen die Piloten schließlich auch in den sozialen Netzwerken. Der eine geht gerne reisen, der andere spielt Golf. Und um Golf geht es auch bei dem Mega-Event von Netflix, das jetzt angekündigt wurde – in Verbindung mit der Motorsport-Königsklasse.

Am 14. November 2023 findet nämlich zum ersten Mal auf Netflix ein Live-Event statt. Genaue gesagt handelt es sich um den ersten „Netflix Cup“, bei dem Golfprofis gegen F1-Piloten antreten werden.

Auch im Golf gibt es eine Netflix-Dokumentation à la „Drive to Survive“. Dort heißt die Serie „Full Swing“. Die Hauptdarsteller aus beiden Dokus treffen jetzt bei dem besonderen Netflix-Format aufeinander. Schauplatz ist der Wynn Golf Club in Las Vegas.

Golfer gegen Piloten: Netflix-Cup am 14. September

Dabei bestreiten die Formel-1-Stars und Golfprofis ein Matchplay-Turnier, das als Rahmenprogramm vor dem vorletzten Saisonrennen in Las Vegas stattfindet. Um 18 Uhr deutscher Zeit beginnt auf Netflix die Live-Übertragung.

Und welche Piloten sind dabei? Bei den Profis treten Ricki Fowler, Max Homa, Collin Morikawa und Justin Thomas an. Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Lando Norris (McLaren) und Carlos Sainz (Ferrari) machen für das Formel-1-Lager den Abschlag.

Vier Paare, bestehend aus einem Fahrer und einem Golfer, werden ein Acht-Löcher-Matchplay bestreiten, wobei die beiden besten Teams am letzten Loch um den Titel kämpfen. „Es ist großartig zu sehen, wie unsere Sportserien die Fangemeinde von Sportligen und Wettbewerben weltweit vergrößert haben“, freut sich Gabe Spitzer, Vizepräsident Nonfiction Sports bei Netflix. „Der Netflix Cup wird diese Energie auf die nächste Ebene bringen, mit Weltstars aus zwei beliebten Serien, die in unserem allerersten Live-Sportevent gegeneinander antreten.“