Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker: Sorgenvolle Blicke – folgt das Chaos?

Nach der unfreiwilligen Pause geht es in der Formel 1 wieder rund. An diesem Wochenende stehen der prestigeträchtige Monaco-GP an. Auf den engen Straßen des Fürstentums erwartet Fahrer und Fans ein hoffentlich spannendes Rennen.

Dabei bleibt die Frage, ob Red Bull seine Dominanz in der Formel 1 aufrechterhalten kann. Einige Teams bringen zum Monaco-GP Upgrades an ihren Autos mit. Ob Max Verstappen und Sergio Perez ihren Vorsprung einbüßen?

Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker

Der Große Preis von Monaco ist umstritten, viele Fans finden ihn zu langweilig. Ob er an diesem Wochenende mit etwas Spannung aufwarten kann? Mit unserem Live-Ticker findest du es heraus.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Monaco-GP:

Runde 37/78

Max Verstappen Fernando Alonso Charles Leclerc Pierre Gasly George Russell

37/78: Im Fernduell um Platz 3 fahren Ocon und Sainz an die Box. Der Alpine behält die Oberhand. Sainz schimpft anschließend wie ein Rohrspatz über die Strategie seines Teams.

35/78: Jetzt fährt sich auch Perez den Flügel kaputt. Er rasselt in Magnussen hinein. Es folgt ein Boxenstopp und damit ist er wieder 19.

31/78: Immer mehr Teams melden ihren Fahrern, dass Tropfen vom Himmel kommen könnten. Allerdings haben alle unterschiedliche Diagnosen, wann es denn so weit sei. Wir bleiben gespannt.

23/78: Sollte es heute wirklich noch regnen, hätten die Fahrer auf den harten Reifen einen Vorteil. Sie könnten ihren Stopp besser rauszögern, um direkt auf Regenreifen zu wechseln. Denn in Kürze wird es mit dem Wetterchaos eher nichts.

18/78: Ja wirklich, es gab Überholmanöver. Magnussen vernascht Sargeant und sticht in der Mirabeau-Kurve innen rein. In der Folge wird der US-Amerikaner nervös und muss auch Stroll und Perez ziehen lassen.

14/78: Kurze Panik bei Fernando Alonso, der einen Platten vermutet. Allerdings sehen seine Reifen weiterhin gut aus.

12/78: Ferrari macht wieder Ferrari-Sachen. Sainz jagt Ocon, ist aber zu ungestüm und fährt dem Franzosen auf. Dadurch verabschiedet sich ein Teil des Frontflügels. In die Box kommt er trotzdem nicht.

6/78: Das Rennen ist für Hülkenberg jetzt schon ein Desaster. Jetzt kriegt er auch noch eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen der Kollision mit Sargeant im Williams.

1/78: Der Rennstart verläuft ruhig. Verstappen wehrt Alonso ab, der sich selbst gegen Ocon verteidigen muss. Hinten im Feld gibt es eine Berührung zwischen Haas und Williams. Hülkenberg sieh zunächst wie der große Gewinner aus, macht vier Plätze gut. Allerdings muss er direkt in die Box, weil sein Auto Spuren von der Berührung abbekommen hat. Jetzt ist er Letzter.

15.02 Uhr: Die Einführungsrunde läuft.

14.56 Uhr: Es ist ein riesiger Star-Auflauf in Monaco. Schauspieler wie Tom Holland oder Fußballer wie Neymar sind gekommen. Sie alle gucken sich das Spektakel an.

14.40 Uhr: Alle Fahrer haben ihre Autos in die Startaufstellung bekommen. Dann kann es gleich ja losgehen.

14.13 Uhr: Gibt es heute die große Regen-Lotterie? Im Fürstentum braut sich was zusammen. Das könnte das Feld durcheinander wirbeln.

13.01 Uhr: In knapp zwei Stunden geht es los. Mal sehen, ob Max Verstappen die Pole in den nächsten Sieg ummünzt.

12.55 Uhr: Sollte auch heute nichts Spektakuläres passieren, wäre das Wasser auf den Mühlen der Kritiker. Monaco wäre dann gezwungen, Änderungen durchzuführen. Sonst könnte es das mit dem GP bald gewesen sein.

12.12 Uhr: Traditionell ist Monaco auch einer der umstrittensten Kurse. Kritiker klagen über langweilige Rennen, kaum Überholmanöver und generell zu wenig Spannung. Jetzt äußert sich auch Teamchef Günther Steiner.

„Mittel- und langfristig muss Monaco mit Lösungen ankommen, damit wir wieder hierher zurückkommen wollen. Denn es gibt eine Menge an Alternativen da draußen, wie etwa Las Vegas, das bald kommt, oder das Nacht-Rennen in Singapur“, fordert er.

Und auch Otmar Szafnauer von Alpine sagt: „Es ist kein Geheimnis, dass wir alle auf den Samstag hinarbeiten. Denn manchmal bleibt man am Sonntag einfach auf der Position, auf der man den Samstag beendet hat. Wenn sich das ändern könnte, würde das nur ein Element hinzufügen.“

Sonntag, 9.40 Uhr: Und damit geht es auf in den Race-Day. Der Tag des Monaco-GPs ist gekommen. Was erleben wir heute – Langeweile oder Schrott?

20.20 Uhr: Schlechte Nachrichten für Lokalmatador Charles Leclerc. Weil er Lando Norris im Qualifying behinderte, kassiert er im Nachgang eine Strafe und startet morgen nur von Platz sechs.

17.22 Uhr: Die Startaufstellung für den Großen Preis von Monaco:

Verstappen (Red Bull) Alonso (Aston Martin) Ocon (Alpine) Sainz (Ferrari) Hamilton (Mercedes) Leclerc (Ferrari) Gasly (Alpine) Russell (Mercedes) Tsunoda (AlphaTauri) Norris (McLaren) Piastri (McLaren) De Vries (AlphaTauri) Albon (Williams) Stroll (Aston Martin) Bottas (Alfa Romeo) Sargeant (Williams) Magnussen (Haas) Hülkenberg (Haas) Zhou (Alfa Romeo) Perez (Red Bull)

17.20 Uhr: Max Verstappen steht auf der Pole. Alonso komplettiert die erste Startreihe.

16.55 Uhr: Q2 ist durch, raus sind: Oscar Piastri (McLaren), Nyck de Vries (AlphaTauri), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

16.30 Uhr: Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Nico Hülkenberg (Haas), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) und Sergio Perez (Red Bull) sind raus. Perez schoss sich mit einem Dreher selbst raus.

16 Uhr: Das Qualifying läuft.

13.43 Uhr: Das Training war mit Hamiltons Abflug erledigt. An der Spitze wie immer Max Verstappen gefolgt von Sergio Perez. Lance Stroll sichert sich den dritten Platz. Um 15.30 Uhr geht es mit der Qualifikation weiter.

13.35 Uhr: Abflug von Hamilton! Der Brite verliert kurz vor dem Ende der Session in der Mirabeau-Kurve ein. Der Frontflügel ist jedenfalls hin und vielleicht auch noch mehr. Das sieht gar nicht gut aus und könnte für die Mechaniker bis zur Quali jede Menge Arbeit bedeuten.

12.30 Uhr: Grüne Flaggen für das dritte Training. Die ersten Autos gehen auf die Strecke.

11.59 Uhr: Am Freitag sorgte Sebastian Vettel bereits für Aufsehen. Der Formel-1-Rentner zeigte sich überraschend an der Strecke. Die Fans flippten natürlich sofort aus (hier erfährst du mehr zu Vettels Besuch).

11.11 Uhr: Bevor es in der Qualifikation mutmaßlich schon um die halbe Miete geht, steht um halb eins noch das dritte freie Training an. Bisher zeigten sich die Red Bulls wie gewohnt an der Spitze. Ändert sich das heute?

Samstag, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für den Monaco-GP. Das Rennen durch das Fürstentum ist das älteste und legendärste Rennen. Wer triumphiert an diesem Wochenende?