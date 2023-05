Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker: Perez-Schock in der Quali!

Nach der unfreiwilligen Pause geht es in der Formel 1 wieder rund. An diesem Wochenende stehen der prestigeträchtige Monaco-GP an. Auf den engen Straßen des Fürstentums erwartet Fahrer und Fans ein hoffentlich spannendes Rennen.

Dabei bleibt die Frage, ob Red Bull seine Dominanz in der Formel 1 aufrechterhalten kann. Einige Teams bringen zum Monaco-GP Upgrades an ihren Autos mit. Ob Max Verstappen und Sergio Perez ihren Vorsprung einbüßen?

Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker

Der Große Preis von Monaco ist umstritten, viele Fans finden ihn zu langweilig. Ob er an diesem Wochenende mit etwas Spannung aufwarten kann? Mit unserem Live-Ticker findest du es heraus.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Zeitplan Monaco-GP

Qualifying: Samstag, 27. Mai 2023, ab 15.30 Uhr

Rennen: Sonntag, 28. Mai 2023, ab 15 Uhr

16.55 Uhr: Q2 ist durch, raus sind: Oscar Piastri (McLaren), Nyck de Vries (AlphaTauri), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

16.30 Uhr: Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Nico Hülkenberg (Haas), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) und Sergio Perez (Red Bull) sind raus. Perez schoss sich mit einem Dreher selbst raus.

16 Uhr: Das Qualifying läuft.

13.43 Uhr: Das Training war mit Hamiltons Abflug erledigt. An der Spitze wie immer Max Verstappen gefolgt von Sergio Perez. Lance Stroll sichert sich den dritten Platz. Um 15.30 Uhr geht es mit der Qualifikation weiter.

13.35 Uhr: Abflug von Hamilton! Der Brite verliert kurz vor dem Ende der Session in der Mirabeau-Kurve ein. Der Frontflügel ist jedenfalls hin und vielleicht auch noch mehr. Das sieht gar nicht gut aus und könnte für die Mechaniker bis zur Quali jede Menge Arbeit bedeuten.

12.30 Uhr: Grüne Flaggen für das dritte Training. Die ersten Autos gehen auf die Strecke.

11.59 Uhr: Am Freitag sorgte Sebastian Vettel bereits für Aufsehen. Der Formel-1-Rentner zeigte sich überraschend an der Strecke. Die Fans flippten natürlich sofort aus (hier erfährst du mehr zu Vettels Besuch).

Weitere Nachrichten für dich:

11.11 Uhr: Bevor es in der Qualifikation mutmaßlich schon um die halbe Miete geht, steht um halb eins noch das dritte freie Training an. Bisher zeigten sich die Red Bulls wie gewohnt an der Spitze. Ändert sich das heute?

Samstag, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für den Monaco-GP. Das Rennen durch das Fürstentum ist das älteste und legendärste Rennen. Wer triumphiert an diesem Wochenende?