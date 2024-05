Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker: Ist es endlich so weit? Hammer bahnt sich an

Keine Pause, es geht in der Formel 1 Schlag auf Schlag. An diesem Wochenende steht der prestigeträchtige Monaco-GP an. Ein Highlight für Fans und Fahrer. In den engen Straßen des Fürstentums wollen die Piloten wieder alles geben, um Weltmeister Max Verstappen vom Thron zu stürzen.

Die Dominanz des Niederländers bröckelt nämlich ein wenig. Beim Monaco-GP hofft daher ein Fahrer ganz besonders auf einen Formel-1-Sieg: Charles Leclerc. Kann er oder ein anderer Pilot Verstappen besiegen?

Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker

Wenige Überholmöglichkeiten, dennoch eine Traditionsstrecke. Wie wird der diesjährige Große Preis von Monaco? Im vergangenen Jahr gab es reichlich Chaos. Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Zeitplan Monaco-GP

Freitag, 24. Mai, 13 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 24. Mai, 17 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 25. Mai, 12.30 Uhr: 3. Freies Training

Samstag, 25. Mai, 16 Uhr: Qualifying

Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr: Rennen

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

10.50 Uhr: Die Fans machen sich zurecht große Hoffnungen auf eine Überraschung. Mit Carlos Sainz und Lando Norris konnten immerhin zwei Fahrer Max Verstappen in diesem Jahr bislang besiegen. Kann Charles Leclerc seinen Monaco-Fluch brechen und in seiner Heimat endlich jubeln?

9.37 Uhr: Leclerc hofft! Endet in diesem Jahr endlich die Pechsträhne des Monegassen? In seinen bisherigen Heimrennen hatte der Ferrari-Pilot stets Rückschläge einstecken müssen. Zwei Mal stand er bei seinem Heimspiel schon auf der Poleposition, doch zu einem Sieg hat es für ihn noch nie gereicht. Mehr noch: Leclerc stand in Monaco sogar noch nie auf dem Podium. Platz vier 2022 war für ihn das Höchste der Gefühle. Im 2. Freien Training war er der Schnellste, weshalb er große Hoffnungen auf die Pole-Position hat.

8.22 Uhr: Dürfen sich die Piloten Hoffnung machen? Max Verstappen und Red Bull schwächelten am Freitag nämlich in den ersten beiden Trainings. Im 1. Freien Training wurde er nur Elfter und wenige Stunden später konnte er immerhin auf Platz vier vorfahren. Doch der Vorsprung auf die Spitze ist groß. Kann Red Bull seine Probleme bis zum Qualifying und Rennen in den Griff bekommen?

7.25 Uhr: Die Motorsport-Königsklasse macht Halt in Monaco. Wer schnappt sich den Sieg auf der traditionsreichen Strecke durch die Straßen des Fürstentums? Im vergangenen Jahr konnte Max Verstappen im Regenchaos jubeln (hier alles zum Nachlesen).

Samstag, 25. Mai, 7 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Monaco-GP in der Formel 1.