Formel 1 bestätigt radikalen Monaco-Schritt! Rettung für Traditions-GP?

Der Große Preis von Monaco war schon immer etwas Besonderes und stach mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen heraus. Dem hat die Formel 1 in den vergangenen Jahren nach und nach ein Ende gesetzt (hier mehr dazu lesen).

Und trotzdem hat das Rennen im Fürstentum immer noch eine Sonderstellung. Das wissen auch Formel 1 und FIA. Deshalb hat man jetzt eine radikale Regeländerung offiziell gemacht. Diese soll den traditionsreichen Grand Prix retten.

Formel 1: Monaco bekommt eigene Regel

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächer, jetzt gibt es die offizielle Bestätigung. Am Tag des ersten Wintertests in Bahrain (weitere Infos zu diesem gibt es hier) verkündete der Weltverband FIA, dass es ab dieser Saison eine signifikante Regeländerung geben wird, die nur in Monaco zählt.

Der enge Stadtkurs besitzt bei Zuschauern längst nicht mehr das Standing, den er einst mal hatte. Das liegt daran, dass es mit den modernen Formel-1-Autos auf den schmalen Straßen kaum möglich ist, zu überholen. Regelmäßig verkommt der Rennsonntag zu einer Prozession von 20 Wagen, die brav hintereinander fahren.

Deshalb will man nun künstlich die Spannung etwas erhöhen. Dafür hat der Motorsport-Weltrat einen Vorschlag der F1-Kommission angenommen. Ab diesem Jahr werden in Monaco mindestens zwei Boxenstopps pro Fahrer pro Rennen verpflichtend.

So sieht die Regel im Detail aus

Man habe den Vorschlag „mit dem primären Ziel, das sportliche Spektakel dieses Rennens zu verbessern“, geprüft, heißt es in einer Mitteilung der FIA. Diese „spezielle Vorschrift für den Großen Preis von Monaco“ sei genehmigt worden.

Im Detail sieht die Regeländerung vor, dass in Monaco mindestens zwei Stopps pro Fahrer verpflichtend werden – unabhängig vom Regenwetter. Somit muss jeder Fahrer im Rennen drei verschiedene Reifensätze benutzen. Bei trockenen Rennen müssen dabei mindestens zwei verschiedene Reifenmischungen gefahren werden.

Üblicherweise ist in der Formel 1 ein Pflichtstopp vorgeschrieben, wenn es trocken ist. Auf nasser Strecke könnten die Fahrer theoretisch sogar mit einem Reifensatz durchfahren.