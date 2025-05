Formel 1: Ingenieure schießen scharf gegen FIA – „Warum tut man uns das an?“

Mit dem Großen Preis von Monaco steht am Sonntag (25. Mai) ein zuletzt umstrittener Grand Prix auf dem Programm. Denn die Rennen im Fürstentum sorgten bei den Fans der Formel 1 zuletzt immer wieder gähnende Langweile.

Klar, dass die FIA mit diesem Zustand alles andere als einverstanden sein kann. In Zuge dessen greifen die Regelhüter der Formel 1 für dieses Rennwochenende zu einer ungewöhnlichen Maßnahme – und hetzt damit zahlreiche Ingenieure auf sich.

Formel 1: Boxenstopp-Regel sorgt für Unmut

Was war passiert? Um den Monaco-GP wieder etwas mehr Spannung zu verleihen, wird die Formel 1 beim diesjährigen Rennen nicht nur einen Boxenstopp für alle Teams verpflichtend machen, sondern gleich zwei. Die Idee: Die mangelnden Überholchancen sollen durch erhöhte der Strategiespiele der Fahrer und Teams aufgeweicht werden.

Maßnahmen, die nicht überall auf Gegenliebe stoßen. Andy Cowell, seines Zeichen Teamchef von Aston Martin, äußert vor dem Monaco-Wochenende bereits Mitleid für seine Mitarbeiter: „Da sitzen dann die Ingenieure und fragen sich: ‚Warum tut man uns das an?'“ Aus Sicht der Veranstalter habe Cowell allerdings Verständnis für diese Regeländerung.

Teams werden sich „Kopf zerbrechen“

„Wir sind nun mal in der Unterhaltungsbranche. Und es wird unterhaltsamer, weil jedes der zehn Teams einen leicht anderen Ansatz verfolgen wird. Es gibt jetzt zehn Teams, die sich darüber den Kopf zerbrechen.“ Trotz einiger Strategie-Überschneidungen innerhalb des Feldes erwartet Cowell jedoch auch einige „Ausreißer“. Wenn das mal keine Spannung verspricht.

Abseits dessen drückt der Aston-Martin-Boss allerdings auf die Euphoriebremse. Demnach gebe es nach wie vor in Monaco so gut wie keine Gelegenheit, auf der Strecke zu überholen. In der Boxengasse dürften die Strategieköpfe dagegen glühen.