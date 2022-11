Formel 1: Harter Schlag für Mick Schumacher – jetzt bricht ER sein Schweigen

Mick Schumacher und die Formel 1 – findet diese Geschichte schon nach zwei Jahren ein jähes Ende? Alle warten gespannt auf die Haas-Entscheidung um einen neuen Vertrag. Die Tendenz der Experten ist eindeutig. Die meisten befürchten das Mick-Aus.

Nun spricht auch ein großer Name der Formel 1 über die Chancen von „Schumi Junior“. Seine Aussagen dürften den Youngster schwer treffen.

Formel 1: Ecclestone sagt Mick-Aus voraus

Bernie Ecclestone ist eine Legende der Formel 1. Und eigentlich ist er auch ein großer Fan von Mick Schumacher. Als Wegbegleiter und Freund von Papa Michael verfolgte der langjährige Boss der Rennserie den Weg des Sohnemanns ganz genau.

Umso schwerer dürfte für Mick zu verkraften sein, wie Ecclestone die Aussichten auf eine Fortsetzung der F1-Karriere sieht. Gegenüber „RTL“ prognostiziert der 92-Jährige nicht nur ein Aus bei Haas. Er spricht davon, dass Mick Schumacher womöglich „die Formel 1 vergessen muss“.

Bernie knallhart: Mick soll „Formel 1 vergessen“

In der Vergangenheit hatte Ecclestone den jungen Schumacher immer wieder gelobt, sich bei öffentlicher Kritik wie der von Haas-Teamchef Günther Steiner schützend vor Mick gestellt. Nun stellt er klar: „Ich glaube nicht, dass er dabei ist.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

„Die Leute waren enttäuscht, mit seiner Performance nicht zufrieden. Ob es nun an ihm lag oder am Team, wissen wir nicht.“ Ecclestone weiter: „Vielleicht muss er die Formel 1 vergessen und sich auf die anderen Motorsportserien zu fokussieren. Sein Name ist seine größte Bürde, aber er versucht diesem so gut wie möglich gerecht zu werden. Und das bringt ihm die ganzen Probleme ein. Deswegen: Vergessen und in einer anderen Kategorie gewinnen.“

Bittere Aussagen für den 23-Jährigen. Immer mehr deutet darauf hin, dass die Formel-1-Karriere ein jähes Ende findet – zumindest vorläufig.