Formel 1: Besitzer mit vielsagenden Worten – „Micks Zukunft wird nur von Mick entschieden“

Langsam rennt ihnen die Zeit davon. Noch immer haben sich Haas und Mick Schumacher nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt. Die Zukunft des Deutschen in der Formel 1 wackelt bedenklich. Nur noch vier Rennen verbleiben in diesem Jahr.

In diesen muss Schumacher, wie zuvor auch schon, Leistung liefern und im besten Fall Punkte holen. Doch dabei ist er oft auch aufs Team angewiesen – und das war nicht immer eine Hilfe. Jetzt bekommt Schumacher in der Formel 1 ein Ansage von ganz oben.

Formel 1: Haas-Boss mit Klartext

Denn niemand geringeres als Haas-Besitzer Gene Haas hat sich zur Thematik nun geäußert. Seine Worte machen mehr als deutlich, wer den neuen Vertrag letztlich in der Hand hat: nämlich Schumacher selbst.

„Micks Zukunft wird nur von Mick entschieden“, ließ Haas am Wochenende beim NASCAR-Rennen in Las Vegas durchscheinen. Es wirkt beinahe so, als sei der Sohn von Rekordweltmeister Michael seine Wunschlösung. Dafür jedoch muss Schumacher in den USA, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi Leistung bringen.

„Brauchen Punkte von Mick“

„Wir warten jetzt“, machte Haas deutlich. „Wir brauchen Punkte von Mick und versuchen, ihm so lange wie möglich Zeit zu geben, um zu sehen, was er tun kann“, bedeutet er. Dass das Team zuletzt Punkte durch strategische Fehler kostete, lässt er dabei außer Acht.

Auch interessant für dich: Formel 1: Zukunft bei Haas? Worte lassen Mick Schumacher hoffen

Stattdessen legt er nach: „Wenn er bei uns bleiben will, muss er uns zeigen, dass er Punkte einfahren kann. Und darauf warten wir!“ Bisher holte Schumacher lediglich in Großbritannien und Österreich Zählbares.

Formel 1: Gespräche bestätigt

Für den Fall der Fälle sieht sich Haas aber anderweitig um. Das bestätigte Haas ebenfalls. Man habe bereits mit anderen Fahrern gesprochen. Ein Name der zuletzt öfter fiel war Nico Hülkenberg. Der Ex-Renault-Pilot ist seit 2020 ohne Rennstall, half seitdem aber einige Male Aston Martin aus.

Neues aus der Formel 1: Insider verrät es – Hamilton zieht Schlussstrich

Wann die finale Entscheidung fällt bleibt abzuwarten. Haas‘ Worte klingen jedenfalls nicht so, als stehe die Verkündung kurz bevor. Zuletzt war spekuliert worden, ob der Formel-1-Rennstall in den USA etwas verraten könnte.