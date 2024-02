Formel 1: Rückkehr-Hammer um Mick Schumacher? „Könnte mir in die Karten spielen“

Es wird jetzt schon die zweite Formel-1-Saison in Folge sein, in der Mick Schumacher nicht an den Start gehen wird. Nach seinen beiden Jahren in Haas hat der Deutsche keinen festen Sitz in der Motorsport-Königsklasse bekommen.

Dennoch hat der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher die Hoffnung nicht aufgegeben, wieder in einem Boliden zu fahren. Im Gegenteil: Für das nächste Jahr rechnet er sich große Chancen aus.

Formel 1: Rückkehr-Hammer um Mick Schumacher?

Mick Schumacher geht in seine zweite Saison als Test- und Reservefahrer für Mercedes. Dennoch hofft er weiterhin auf eine Rückkehr in die Formel 1. Zum Ende der kommenden Rennsaison 2024 werden zahlreiche Verträge auslaufen. Aktuell ist das bei 14 der 20 Fahrer der Fall. Vermutlich werden einige Vertragsverlängerungen im Laufe der Saison oder zum Ende des Jahres dann verkündet.

Dennoch rechnet sich Mick Schumacher gute Chancen aus, ein Cockpit in der Motorsport-Königsklasse zu bekommen. „Das könnte mir in die Karten spielen, dass der Fahrermarkt bereits jetzt recht aktiv ist und dass in den kommenden Monaten weiter zunehmen wird. Da wird einiges passieren. Es wird nicht nur Wechsel bei den Cockpits der Teams geben, sondern möglicherweise beenden auch ein, zwei Fahrer ihre Karriere“, sagte der 24-Jährige gegenüber der „Sport Bild“.

Zu den ältesten Piloten im Fahrerfeld gehören Fernando Alonso (42 Jahre), Lewis Hamilton (39) und der derzeit einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (36). Aber es standen auch einige Fahrer deutlich in der Kritik, für die es vermutlich das letzte Formel-1-Jahr werden könnte.

„Ich bin gut genug“

Mick Schumacher indes glaubt weiterhin an seine Fähigkeiten. „Ich weiß, dass ich die Fähigkeiten dafür habe. Ich bin gut genug“, so die deutsche Motorsport-Hoffnung. „Das habe ich in der Formel 4, Formel 3 und Formel 2 gezeigt. Dass ich Rennen und Meisterschaften gewonnen habe, wird schnell vergessen. Da habe ich bewiesen, dass ich neben dem Fahren auch mit Druck umgehen kann. Und so anders ist die Formel 1 nicht.“

Neben seiner Tätigkeit als Test- und Reservefahrer bei Mercedes wird Mick Schumacher in der kommenden Saison bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft für das französische Alpine-Team an den Start gehen und dort vermutlich auch beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans fahren.