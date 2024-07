Formel 1: Mick Schumacher kann nur zuschauen – Konkurrenten steigen ins Auto

Während die meisten Fahrer sich bereits in die wohlverdiente Sommerpause verabschiedet haben, geht es für den ein oder anderen Piloten noch ein paar Tage weiter. Sowohl Alpine als auch Aston Martin fuhren in der Formel 1 in diesen Tagen noch ein paar Runden in Spa für Reifenhersteller Pirelli.

Dabei durfte auch Jack Doohan schon wieder seine Runden in dem A522 drehen. Er ist der ärgste Konkurrent von Mick Schumacher im Kampf um das Formel-1-Cockpit bei Alpine (hier mehr dazu!).

Formel 1: Doohan testet für Alpine

Am Dienstag (30. Juli) und Mittwoch (31. Juli) wurde es in Spa-Francorchamps noch einmal laut. Zwei Tage nach dem Großen Preis von Belgien absolvierten dort Alpine und Aston Martin einen Reifentest für Pirelli.

Während für Aston Martin der erfahrene Test- und Ersatzfahrer Stoffel Vandoorne ran durfte, fuhren für Alpine zwei Nachwuchspiloten. Am Dienstag bekam Jack Doohan seine Chance, den A522 von 2022 zu testen. Er kämpft gemeinsam mit Mick Schumacher um den Sitz bei Alpine.

„Ich habe gerade einen weiteren Test auf der A522 in Spa beendet, was für eine tolle Strecke. Es war ein absolutes Vergnügen. Sehr aufregend”, erklärte der Australier in einem kurzen Video und verabschiedete sich damit in die Sommerpause.

Der zweite Testtag in Spa gehörte dann aber dem Nachwuchstalent Victor Martins. Der Franzose fährt seit 2023 in der Formel 2 für ART und ist Teil des Juniorenprogramms von Alpine. 2022 gewann er die Formel 3.

Schumacher fuhr in Silverstone für McLaren

Mick Schumacher testete in Spa nicht für Alpine. Allerdings ist er in der Formel 1 ohnehin noch Reservefahrer bei Mercedes. Erst kürzlich absolvierte er einen Reifentest für das Mercedes-Kundenteam McLaren in Silverstone.