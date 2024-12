Formel-1-Rookie findet knallharte Worte – schallende Ohrfeige für Mick Schumacher!

In der Formel 1 startet 2025 der Großangriff der Rookies. In der kommenden Saison werden gleich vier Neulinge an den Start gehen – so viele wie schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr.

An Selbstvertrauen mangelt es den Rookies ganz sicher nicht. Oliver Bearman, der ab 2025 in der Formel 1 für Haas an den Start gehen wird, schießt jetzt schon mal gewaltig um sich. Seine Aussagen treffen auch Mick Schumacher.

Formel-1-Rookies wieder auf dem Vormarsch

Selten haben sich in den vergangenen Jahren so viele Teams getraut, einen Neuling hinters Steuer zu setzen. Zuletzt blieb den Rookies meist der Durchbruch verwehrt. Die Teams gaben den Nachwuchsfahrern immer weniger Vertrauen, setzten lieber auf erfahrene Piloten.

Das hat sich 2025 geändert. Oliver Bearman bei Haas, Jack Doohan bei Alpine, Gabriel Bortoleto bei Sauber und Andrea Kimi Antonelli bei Mercedes – diese vier Nachwuchsfahrer stehen 2025 in der Startaufstellung der Formel 1.

Ein Grund dafür könnte sein, dass beispielsweise Bearman bei seinem spontanen Einsatz für Ferrari auf Anhieb überzeugte. Oder auch Franco Colapinto, der nach seiner Beförderung bei Williams sofort ablieferte.

„Ich denke, durch mein Rennen, durch die Leistungen von Franco (Colapinto) und selbst wenn Kimi (Antonelli) auf der Strecke ist – er ist immer sehr schnell – haben wir den Teams bewiesen, dass die Rookies tatsächlich auf dem gleichen Niveau wie die erfahrenen Fahrer kämpfen können. Es gibt immer neue Talente, die nach oben kommen, und ich denke, sie werden jetzt nicht mehr ignoriert“, erklärte Bearman gegenüber „motorsport-total.com“.

Seitenhieb gegen Schumacher & Co.

Und einen Seitenhieb gegen seine Vorgänger konnte er sich nicht verkneifen: „Ich denke auch, in den letzten Jahren hatten wir nicht die besten Rookies in der Formel 1. Das klingt hart, aber ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren gab es wirklich nur Oscar (Piastri). Vielleicht nicht fünf Jahre … in den letzten drei oder vier Jahren gab es Oscar, und der Rest hatte etwas mehr Schwierigkeiten. Das hat den Teams eine schlechte Sicht auf die Rookies vermittelt.“

Damit verteilt er eine schallende Ohrfeige an Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Guanyu Zhou, Nyck de Vries und auch Yuki Tsunoda, den einzigen noch fahrenden Rookie der letzten Jahre.