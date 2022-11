Formel 1: „Sind nah dran“ – Schumi-Boss kündigt Vertrags-Entscheidung an

Bereits seit mehreren Wochen wird über die Zukunft von Mick Schumacher spekuliert. Vielen Fans stellt sich deswegen die Frage: Wird der Sohn von Michael Schumacher auch im nächsten Jahr ein Teil der Formel 1 sein?

Diese Frage könnte bald geklärt werden. Nun hat der Haas-Chef nämlich eine zeitnahe Entscheidung angekündigt, ob der amerikanische Rennstall den Vertrag mit Schumacher für die Formel 1 verlängern wird.

Formel 1: Entscheidung über Schumacher-Zukunft rückt näher

Haas-Teamchef Günther Steiner kündigte bei „RTL/ntv“ an, dass bald eine endgültige Entscheidung über die Zukunft von Mick Schumacher getroffen wird. „Wir sind nah dran“, verrät Steiner. Nach seinen Aussagen liegt die Chance, dass Schumachers Vertrag verlängert wird, bei „Fifty-Fifty“.

Konkurrenz um den Platz im Haas-Cockpit macht Schumacher derzeit wohl ein anderer deutscher Fahrer: Nico Hülkenberg. Wie Steiner verrät, habe er „gute Beziehungen“ zu Hülkenberg, weshalb sie nach eigner Aussage auch über ein Engagement des Deutschen bei Haas sprechen würden.

Formel 1: Steiner lobt Schumacher

Im nachfolgenden fand der Haas-Chef dann noch ein paar lobende Worte für seinen Piloten. Schumacher sei laut ihm „stabil, er ist sicher besser geworden“. Allerdings müsse er entscheiden, „was mittel- bis langfristig am besten für das Haas-Team ist“, so Steiner. „Es ist nicht so wie gesagt wurde, also, wenn Mick jetzt in die Punkte fährt, hat er den Platz oder nicht“, stellt Steiner klar. Es sei viel mehr entscheidend, „wer das Team stabil in die Zukunft führt“.

Mick Schumacher liegt derzeit mit zwölf Punkten auf Platz 16 in der Fahrerwertung. Eine Entscheidung über die Zukunft des Sohnes von Michael Schumacher soll also schon bald verkündet werden. Vielleicht ja sogar schon vor dem nächsten Rennen in Brasilien, aber spätestens vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi.