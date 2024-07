Formel 1: Entscheidung gefallen – neuer Konkurrent für Mick Schumacher?

In der Formel 1 sind die nächsten Entscheidungen gefallen: Carlos Sainz wechselt zu Williams, Red Bull setzt weiter auf Sergio Perez und die Racing Bulls halten an Daniel Ricciardo fest. Mick Schumacher schaut sich diese Entwicklung ganz genau an.

Der Wechsel von Sainz zu Williams könnte für Mick Schumacher ein Vorteil sein (Hier mehr dazu!). Die Entscheidungen im Red-Bull-Kosmos hingegen könnten das Formel-1-Comeback von Schumi Jr. erschweren. Grund dafür ist ein weiterer Konkurrent, der auf den Markt kommt.

Formel 1: Lawson bald ein Konkurrent von Mick Schumacher?

Weil Sainz sich für einen Wechsel zu Williams entschieden hat, sind Schumachers Chancen bei Alpine gestiegen. Sainz wäre die erste Wahl gewesen, nun ist er aber vom Markt. Damit gelten eigentlich Mick Schumacher und Alpines Ersatzfahrer Jack Doohan als die Top-Kandidaten auf das zweite Cockpit bei dem französischen Rennstall.

+++ Formel 1: Knallhart-Aus offiziell besiegelt! Bittere Ohrfeige für Fahrer +++

Schon bald könnte sich aber ein weiterer Fahrer dazugesellen. Der Grund: Liam Lawson ist wohl demnächst frei für alle Teams. Der Red-Bull-Junior ist zwar aktuell noch an den Brauserennstall gebunden, könnte aber bald den Abflug machen.

Zum Start der Sommerpause gab Red Bull bekannt, dass sowohl Sergio Perez als auch Daniel Ricciardo (Racing Bulls) ihre Plätze behalten. Damit muss Lawson weiter auf sein Formel-1-Cockpit warten – und das dürfte bald auch andere Teams auf den Plan rufen.

Lawson könnte ein Kandidat bei Alpine werden

Medienberichten zufolge kann Lawson Red Bull verlassen, wenn man ihm bis Ende September kein Cockpit für 2025 zugesichert hat. In wenigen Wochen könnte Lawson also frei mit anderen Teams verhandeln.

Das könnte dich auch interessieren:

Aktuell suchen noch Alpine, Sauber/Audi und Mercedes. Bei Mercedes wird es aber wohl Nachwuchsfahrer Andrea Kimi Antonelli. Bei Alpine und Audi könnte Lawson ein Kandidat sein. Zumal Lawsons früherer Boss Oliver Oakes ist jetzt Alpine-Teamchef. Sie arbeiteten in der Formel 2 und Formel 3 bei Hitech zusammen. Schon bald könnte Mick Schumacher also einen neuen Konkurrenten im Kampf um das Formel-1-Cockpit bekommen.