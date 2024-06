Formel 1: Schumacher-Hammer? Teamchef bestätigt Gespräche

Mick Schumacher träumt von einer Rückkehr in die Formel 1. Bis dato hat er allerdings noch kein Cockpit für die Saison 2024 – gut möglich, dass dies auch so bleibt. Dann müsste sich Mick Schumacher nach anderen Optionen umschauen.

Eine davon könnte ein Wechsel in die IndyCar Series sein. Von dort gibt es nun nämlich Interesse am deutschen Formel-1-Fahrer. Sogar Gespräche mit Mick Schumacher soll es schon gegeben haben.

Formel 1: Mick Schumacher vor Wechsel in die IndyCar Series?

Aktuell fährt Mick Schumacher für Alpine in der Langstreckenserie WEC und ist gleichzeitig Ersatzfahrer bei Mercedes. Der 24-Jährige möchte aber nach wie vor zurück in die Formel 1. „Mein Traum ist es natürlich, in der Formel 1 zu fahren. Das war immer so und wird auch immer so sein. Wir müssen jetzt schauen, dass die ganzen Dominosteine hoffentlich in meine Richtung fallen und ich am Ende mit einem Sitz dastehe. Das ist das Ziel“, sagte er erst kürzlich.

Sollte es in diesem Jahr nicht klappen, dürfte es eng werden mit einer Rückkehr in die Formel 1. Dann könnten auch andere Rennserien interessant werden, wie beispielsweise die IndyCar Series in den USA.

„Wir würden es lieben, einen so großartigen Piloten hier zu begrüßen“

Von dort gibt es jetzt sogar konkretes Interesse. Teambesitzer Dale Coyne vom gleichnamigen Team bestätigte gegenüber „auto motor sport“ am Rande des Indy500 sogar Gespräche mit Schumi Jr. „Wir sprechen mit Mick Schumacher. Noch setzt er seine Hoffnungen aber in das Alpine-Engagement. Ich würde mich freuen, wenn wir die Chance bekämen“, sagte Coyne.

Und weiter erklärte er: „Es gibt all diese Formel-2-Fahrer, die Erster oder Zweiter werden, aber keine echte Zukunft in der Formel 1 haben. Mick Schumacher ist ein perfektes Beispiel. Wir würden es lieben, einen so großartigen Piloten hier zu begrüßen.“