Formel 1: Haas trifft Entscheidung – hat das Konsequenzen für Mick Schumacher?

Voller stolz präsentierte Haas am Donnerstag (20. Oktober) vor dem Heim-GP in den USA den neuen Hauptsponsor. MoneyGram wird das Team in Zukunft nicht nur finanziell in der Formel 1 unterstützen, sondern dem Rennstall auch einen neuen Namen geben.

MoneyGram ist ein amerikanisches Unternehmen, Haas ein amerikanischer Rennstall – der Verdacht liegt nahe, dass künftig auch ein US-Rennfahrer für das Team an den Start gehen könnte. Hat die Entscheidung also auch Auswirkungen auf die Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1?

Formel 1: Setzt Haas jetzt auf einen US-Fahrer?

Noch immer zittert Mick Schumacher um seine Zukunft in der Formel 1. Der 23-Jährige hat noch keinen Vertrag für die Saison 2023, Haas lässt ihn zappeln. Eine Vertragsverlängerung gilt zwar mittlerweile als wahrscheinlich, ist aber noch immer nicht endgültig entschieden. Mick Schumacher muss in den ausstehenden vier Rennen Punkte liefern, um auch 2023 bei Haas im Cockpit zu sitzen.

Die Verkündung des neuen Hauptsponsors soll allerdings keine Auswirkungen auf die Entscheidung haben. Das erklärte Haas-Boss Günther Steiner auf einer Pressekonferenz. „Ich denke, dass wir versuchen, den besten Fahrer ins Auto zu bekommen, der das Team voranbringt“, erklärte Steiner.

MoneyGram selbst wolle dem Team freie Hand lassen. MoneyGram-Marketingchef Greg Hall sagte: „Das ist keine Entscheidung für uns. Es ist eine Racing-Entscheidung, und wir haben volles Vertrauen in Günther, und wir freuen uns auf die Entscheidung, die sie treffen werden.“

Über Mick Schumacher sagte MoneyGram-CEO Alex Holmes: „Er ist ein großartiger junger Fahrer. Wir werden uns dabei an Günther orientieren. Und wer auch immer für das Team fährt, wir werden ihm alle Unterstützung der Welt geben.“

Steiner kündigt an: „Diese Zeit wird kommen“

Steiner hielt aber nicht damit hinter dem Berg, dass ein US-Rennfahrer in Zukunft ein Cockpit bei Haas bekommen soll. „Ich denke, wie ich immer gesagt habe, hätten wir gerne einen amerikanischen Fahrer und diese Zeit wird kommen“, so der Haas-Boss. Allerdings sind die Optionen aktuell rar gesät. Für Haas selbst kommt kein amerikanischer Pilot in Frage.

Die Entscheidung über das Cockpit 2023 wird zwischen Mick Schumacher, Nico Hülkenberg und Ferrari-Ersatzfahrer Antonio Giovinazzi fallen.