Formel 1: Hamilton hat die Hoffnungen aufgegeben – war es das für ihn?

Heimlich, still und leise könnte eine Serie für die Ewigkeit zu Ende gehen. Seit Lewis Hamilton 2007 die Formel 1-Bühne betrat stand er für Erfolg. Im Rookie-Jahr verpasste er den Titel um einen Punkt, ein Jahr später folgte der erste von sieben Titeln.

Über die Jahre war er stets der Favorit auf den Titel. Dem Ruf wurde er fast immer gerecht. Doch in diesem Jahr könnte in der Formel 1 etwas passieren, was es bisher noch nicht gab. Hamilton selbst scheint bereits abgeschlossen zu haben.

Formel 1: Hamilton-Saison ohne Sieg?

306 Rennen, 103 Siege, sieben Weltmeistertitel – die Erfolgsliste des Briten ist lang. Besonders beeindruckend ist die Konstanz, die er seit seinem ersten Jahr an den Tag legt. Hamilton hat etwas geschafft, wozu kaum ein Fahrer in der Geschichte fähig war.

Denn bisher konnte Hamilton in jedem Jahr, in dem er antrat, mindestens ein Rennen gewinnen. 15 Saisons mit je mindestens einem Sieg – das schaffte vor ihm nur Michael Schumacher. Ein weiterer Erfolg und Hamilton hätte den Rekord für sich.

Upgrade bringt wenig Hoffnung

Jedoch sieht es in diesem Jahr so düster aus wie noch nie. Ferrari und Red Bull haben Mercedes überflügelt. Hamiltons beste Platzierungen sind zwei Zweite Plätze. Vier Rennen verbleiben. Die Hoffnung, dass es noch klappen könnte, sind bei Hamilton aber geschrumpft.

Daran ändert auch das finale Upgrade am Auto nichts, welches die Silberpfeile in Austin an den Start bringen. „Ich will mir keine großen Hoffnungen machen“, sagte der 37-Jährige konsterniert.

Formel 1: Liegt Austin dem Mercedes?

„In der Vergangenheit hatten wir die Erwartung, dass ein Upgrade ein Zehntel oder was auch immer bringen würde, und dann hatten wir Schwierigkeiten, das zu erreichen“, moniert er. Allgemein hoffe er einfach, dass die Strecke dem Auto besser liege.

Anschließend warten noch die Rennen in Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Holt Hamilton auch da keinen Sieg, wäre seine imposante Serie dahin. Und auch Mercedes müsste die erste sieglose Saison seit 2011 verkraften.