Formel 1: Diese Worte sind für Mick Schumacher ganz bitter – Haas-Boss flirtet öffentlich mit Star-Pilot

Die Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1 ist noch immer ungeklärt. Haas lässt sich mit der Vertragsverlängerung mächtig Zeit, von Teambesitzer Gene Haas gab es sogar eine deutliche Ansage in Richtung Schumacher.

Kurz vor dem USA-GP, dem Heimrennen von Haas in der Formel 1, hat Günther Steiner jetzt einmal mehr das Interesse an einem Fahrer bekundet. Mit einer öffentlichen Aufforderung flirtet der Südtiroler mit einem Star-Piloten.

Formel 1: Steiner liebäugelt mit Ricciardo

„Wenn er an uns interessiert ist, soll er keine Scheu haben, mich anzurufen. Ich werde ihm nicht hinterherlaufen“, erklärte Günther Steiner jetzt gegenüber der Associated Press. Gemeint damit ist Daniel Ricciardo. Der McLaren-Pilot ist noch ohne Cockpit für die Saison 2023.

Mit 228 Rennen, acht Rennsiegen und drei Pole-Positions ist Daniel Ricciardo aktuell der erfolgreichste Formel-1-Fahrer, der auf dem Markt ist. Haas hatte schon mehrfach öffentlich mit einer Verpflichtung des Australiers geliebäugelt. Wirklich heiß wurde das Thema aber nie.

Mehr News aus der Formel 1: Schumacher horcht auf – Team gibt Hinweis auf Fahrerverpflichtung

„Für uns wäre er ein großer Erfolg“

Ricciardo selbst erklärte kürzlich, dass er 2023 vermutlich nicht in der Startaufstellung stehen würde. Er wolle nur einen Vertrag unterschreiben, wenn es Sinn mache. „Ich möchte, dass er zuerst für sich selbst entscheidet, was er tun will, bevor er sich zu etwas überreden lässt“, sagte Steiner der AP. „Ich denke, er ist ein guter Fahrer und ich weiß nicht, wie er in die Situation gekommen ist, in der er jetzt ist, aber ich denke, er muss mit sich selbst ins Reine kommen und entscheiden, was er tun will.“

Formel 1: Wechselt Daniel Ricciardo zu Haas? Foto: IMAGO / Motorsport Images

Steiner machte aber keinen Hehl draus, dass Ricciardo eine große Nummer wäre: „Für uns wäre er ein großer Erfolg. Er war ein Rennsieger und jetzt ist er ohne Job“, sagte Steiner bei „AP“. „Er war erst letztes Jahr ein Rennsieger. Ich schätze ihn als Fahrer, ich habe keine Ahnung, warum er im Moment keine Leistung bringt. Das muss er selbst herausfinden.“

Das könnte dich auch interessieren: Formel 1: Teams schlagen Alarm – „Wird Rotation geben“

Mick Schumacher kann nur hoffen, dass es bei einem harmlosen Flirt bleibt. Der 23-Jährige würde selbst gerne 2023 für Haas fahren. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Teambesitzer Gene Haas erklärte Anfang der Woche, dass Schumacher noch Punkte liefern muss, um einen neues Arbeitspapier bei Haas zu erhalten (Hier mehr dazu!).