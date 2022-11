Formel 1: Mick Schumacher gibt tiefen Einblick – „Möchte ich nicht verbergen“

Der 17. November ist für Mick Schumacher der bisherige Tiefpunkt seiner kurzen Formel-1-Karriere. Der 23-Jährige verliert sein Cockpit bei Haas und wird 2023 nicht in der Startaufstellung stehen. Nico Hülkenberg übernimmt seinen Platz bei dem US-Rennstall.

Kurz nach der Verkündung von Haas meldete sich Mick Schumacher mit emotionalen Worten bei Instagram zu Wort. Seine Hoffnungen auf eine große Karriere in der Formel 1 hat er noch lange nicht aufgegeben.

Formel 1: Mick Schumacher „sehr enttäuscht“

Was sich in den Tagen und Wochen zuvor angedeutet hatte, machte Haas am Donnerstag vor dem Abu Dhabi GP offiziell: Mick Schumacher fährt 2023 nicht für Haas. Stattdessen setzt der Rennstall in Zukunft auf Schumachers Landsmann Hülkenberg.

Wenige Minuten nach der offiziellen Verkündung wendete sich Schumi Jr. mit einem emotionalen Statement bei Instagram zu Wort. „Dies wird mein letztes Rennen für das Haas F1 Team sein. Ich möchte nicht verbergen, dass ich sehr enttäuscht über die Entscheidung bin, unseren Vertrag nicht zu verlängern“, wurde Schumacher deutlich.

Weiter schrieb er: „Ich möchte aber dennoch sowohl Haas F1 als auch Scuderia Ferrari und Ferrari Driver Acadamy ausdrücklich dafür danken, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Die gemeinsamen Jahre haben mich sportlich und persönlich reifen lassen. Und gerade wenn es schwierig wurde, habe ich gemerkt, wie sehr ich diesen Sport liebe.“

Für Mick Schumacher ist es der erste heftige Rückschlag in seiner Formel-1-Karriere. 2021 hatte er nach dem Gewinn der Formel 2 den Sprung in die Königsklasse des Rennsports geschafft. Nach zwei Jahren bei Haas ist nun vorerst Schluss.

Schumacher hofft auf F1-Comeback

Ein Ende seiner Träume ist das für Mick Schumacher aber nicht. Er gibt sich kämpferisch und hofft, einen Weg zurück in die Formel 1 zu finden. „Es war manchmal holprig, aber ich habe mich stetig verbessert, viel gelernt und weiß jetzt sicher: dass ich einen Platz in der Formel 1 verdiene. Das Thema ist für mich alles andere als abgeschlossen. Rückschläge machen einen nur stärker. Mein Feuer brennt für die Formel 1, und ich werde hart darum kämpfen, auf die Startaufstellung zurückzukehren“, kündigte der Sohn von Michael Schumacher an.