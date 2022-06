Formel 1: Mick Schumacher droht Rauswurf bei Haas! Sein Nachfolger steht schon bereit

Er ist aktuell die größte deutsche Motorsport-Hoffnung: Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher. Mick feiert 2021 sein Debüt in der Formel 1. Doch wie gelang ihm der Sprung in die Königsklasse? Wir blicken für dich auf seine bisherige Karriere.

Mick Schumacher: Wie ihm sein Weg in die Formel 1 gelang

Auch in der zweiten Saison ist Mick Schumacher in der Formel 1 noch weit von dem entfernt, was er sich vorgestellt hatte. Nach einem Lehrjahr durchläuft der 23-Jährige jetzt seine erste richtige Krise.

Schon jetzt wird über sein Aus beim Formel 1-Rennstall Haas spekuliert. Ein Nachfolger wird jetzt auch genannt.

Formel 1: Schumacher bangt um seinen Platz bei Haas

Mick Schumacher träumte von seinen ersten Punkten in der Formel 1, doch jetzt muss er sogar um seine Zukunft bangen. Nach seinem erneuten Crash in Monaco sparte Haas-Boss Günther Steiner nicht mit Kritik. Der Südtiroler erhöhte den Druck auf den 23-Jährigen deutlich.

Das ist Mick Schumacher:

Geboren am 22. März 1999 in Vufflens-le-Chateau (Schweiz)

Er ist der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher

2008 machte Mick Schumacher seine ersten Gehversuche im Kartsport. Er ging unter dem Pseudonym Mick Betsch an den Start, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen

2015 begann er in der Formel 4, wo er 2016 den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte und in die Formel 3 aufstieg

In der Formel 3 schloss er die Saison 2017 auf dem 12. Platz ab. 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft und holte sich damit seinen Startplatz für die Formel 2

2020 gewann Mick Schumacher die Formel 2 und erhielt einen Vertrag bei Formel 1-Rennstall Haas

Mick Schumacher ist Teil der Ferrari Drivers Academy

Aufgrund der Vertragssituation von Mick Schumacher ist seine Zukunft ungewiss. Sein Arbeitspapier läuft schon am Saisonende aus. Jetzt wird erstmals sogar über einen möglichen Nachfolger für Mick Schumacher spekuliert. Top-Talent Oscar Piastri sei laut dem Formel-1-Journalisten Joe Saward zwar ein Thema, wird es aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht werden.

Antonio Giovinazzi könnte Schumacher bei Haas ersetzen. Foto: IMAGO/PanoramiC

Viel mehr würde die Entscheidung wieder bei Ferrari liegen. Die Scuderia habe weiterhin einen großen Einfluss bei Haas und dürfe den zweiten Fahrer des Teams bestimmen. Deshalb wird die Wahl bei einem Schumacher-Abgang wohl auf Antonio Giovinazzi fallen, schreibt Saward in seinem Blog.

Formel 1: Mick Schumacher vor ungewisser Zukunft

Wie es für Mick Schumacher bei einem Haas-Aus weitergeht, ist noch unklar. Zuletzt wurde er mit Alfa Romeo und Aston Martin in Verbindung gebracht. Aufgrund der anhaltenden Kritik von Boss Steiner erhielt Schumacher zuletzt sogar Rückendeckung von mehreren Teamchefs.

Sowohl Mercedes-Boss Toto Wolff als auch McLaren-Chef Andreas Seidl sprachen sich für den Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher aus.

Zweiter Fahrer vor dem Aus

