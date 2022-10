Formel 1: War es das für Mick Schumacher? – „Zu spät“

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde viel über die Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1 diskutiert. Es ist ungewiss, ob der Sohn von Michael Schumacher auch in der nächsten Saison einen Platz in einem Rennteam bekommen wird.

Nun wurde bekannt, dass es in seinem eigenen Fahrerlager von Haas einige kritische Stimmen über die Leistungen von Schumacher in diesem Jahr gibt. Diese könnten nun verhindern, dass er auch im nächsten Jahr ein Teil der Formel 1 ist.

Hat Schumacher eine Zukunft in der Formel 1?

Nach einem durchwachsenen Start in die diesjährige Formel-1-Saison zeigte Schumacher zur Mitte des Jahres plötzlich stark verbesserte Leistungen. Zwei Plätze in den Punkten scheinen nun allerdings nicht auszureichen, um dem deutschen Fahrer einen erneuten Vertrag zu unterbreiten.

Laut der „Sport Bild“ sollen sich intern die Zweifel an den Fähigkeiten von Schumacher mehren. Demnach heißt es, dass der 23-Jährige zwar das Talent für die Formel besitzt, dieses allerdings nicht für die Spitze des Sports ausreichen werden wird.

Formel 1: Schumacher zeigt Leistung „zu spät“

Das Boulevardblatt zitiert dabei Ayao Komatsu, den Technischen Direktor von Haas: „Mick zeigt die besten Leistungen immer im letzten Abschnitt des Rennens. Das ist zu spät“. Demnach hätte der Sohn des siebenfachen Weltmeisters, Michael Schumacher, Probleme damit, sich und das Auto schnellstmöglich auf neue Strecken abzustimmen.

Ein weiterer Grund, weshalb Hass mit einem neuen Vertrag für Schumacher zögert, ist, dass der 23-Jährige durch zahlreiche Unfälle Schäden in Höhe von mehr als drei Millionen Euro bereitet haben soll. Zu viel für die klammen Kassen des Rennstalls. Gut für Schumacher könnte hingegen sein, dass Haas laut dem Bericht der „Sport Bild“ ab 2023 von MoneyGram gesponsert werden wird. Dieser neue Sponsor soll demnach mehr Geld bezahlen, als es Uralkali bis zuletzt getan hat. Ob Schumacher allerdings dann noch ein Teil von dem US-Team sein soll, ist offen.