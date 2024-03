Formel 1: Ex-Haas-Teamchef Steiner lässt aufhorchen – was Mick Schumacher wohl dazu sagt?

Die einzigen beiden Formel-1-Jahre, die Mick Schumacher hinter sich hatte, waren im Haas unter Teamchef Günther Steiner. Es war keine harmonische Zeit zwischen den beiden. Immer wieder wurde der Deutsche von seinem Chef öffentlich kritisiert – auch, als er das Team bereits längst verlassen hatte.

Doch nun ist Steiner nicht mehr in der Formel 1. Jedenfalls nicht ganz. Seit Anfang des Jahres hat Haas einen neuen Teamchef. Steiner ist mittlerweile TV-Experte und richtete überraschende Worte in Richtung Mick Schumacher. Was der Pilot wohl dazu sagt?

Formel 1: Ex-Haas-Teamchef Steiner lässt aufhorchen

Der 58-jährige Südtiroler erlangte in der Formel 1 durch die Netflix-Serie „Drive to survive“ Kultstatus. Seinen Posten als Teamchef von Haas musste er allerdings zum Anfang des Jahres räumen. Der US-Rennstall verlängerte den Vertrag nicht. Dennoch wird Günther Steiner weiterhin im TV zu sehen sein. Kurz vor dem Saisonstart verkündete RTL, dass Steiner als Experte bei den Rennen dabei sein wird.

Der Ex-Teamchef von Mick Schumacher wird dabei nicht herumkommen, über Mick Schumacher zu sprechen. Mit dem Deutschen gab es keine harmonische Beziehung, weshalb er nun ein versöhnliches Gespräch anbietet.

„Die Leute müssen auch die Situation verstehen, in der ich drin war. Das sind so Sachen, die kann man besser erklären, wenn man nicht mehr involviert ist, wenn man offen reden kann. Aber ich hatte mit Mick persönlich nie ein Problem“, sagte Steiner.

Nimmt Mick Schumacher das Angebot an?

„Das waren die Umstände, wo wir waren, die Leistung und was passiert ist. Aber ich habe keine Berührungsängste“, betonte Steiner. Nachdem er nicht überzeugen konnte, wurde der Vertrag mit dem Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher nicht verlängert. Seitdem sucht der 24-Jährige nach einem neuen Stammcockpit.

Seit dem vergangenen Jahr ist er Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes und geht in diesem Jahr für Alpine bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start. Am vergangenen Wochenende fand in Katar das erste Rennen statt.

Nun stellt sich die Frage, ob Mick Schumacher das Angebot für ein Gespräch mit Steiner annehmen wird. Mit seinem Onkel Ralf, mit dem Steiner auch ordentlich Beef hatte, habe er sich bereits ausgesprochen.