Formel 1: Hammer-Gerücht um Schumacher – doch schon werden böse Erinnerungen wach

Noch lebt der Traum – aber der Hoffnungsschimmer schrumpft immer mehr! Eigentlich wollte Mick Schumacher den wilden Fahrermarkt nutzen, um wieder in die Formel 1 zu rutschen. Allerdings sind einige prominente Optionen schon vom Tisch.

Umso überraschender ist jetzt das neueste Gerücht um den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Dabei ist er mit diesem Rennstall der Formel 1 bestens vertraut. Doch der aktuelle Zustand weckt schlimme Erinnerungen.

Formel 1: Kein Audi, kein Mercedes

Nach dem Abgang von Lewis Hamilton wäre Mercedes für Schumacher wohl die Traumlösung gewesen. Seit über einem Jahr ist er Testfahrer für die Silberpfeile, erhält Lob von allen Seiten. Hier hätte er sich endlich in einem konkurrenzfähigen Auto präsentieren können. Jedoch verdichten sich die Anzeichen, dass sein Name nicht auf der Liste der möglichen Kandidaten von Teamchef Toto Wolff steht. Zumal der ohnehin an Max Verstappen baggert (hier mehr dazu erfahren).

Ebenso erhielten die Audi-Hoffnungen zuletzt einen herben Dämpfer. Der deutsche Autobauer entschied sich für Nico Hülkenberg als Gesicht der eigenen Kampagne. Zudem soll wohl Carlos Sainz folgen, der Ferrari verlassen muss. Gegen die Strahlkraft des Spaniers käme Schumacher nicht an.

Platz beim Chaos-Team?

Welche Optionen bleiben also in der Formel 1? Laut des Portals „F1-Insider“ könnte auf einmal Alpine zum Thema werden. Eigentlich sind hier Esteban Ocon und Pierre Gasly gesetzt. Weil es in dieser Saison aber so gar nicht läuft, strebe vor allem Ersterer einen Wechsel nach der Saison an.

Die Verbindung zu Schumacher ist in jedem Fall gegeben, fährt er doch seit diesem Jahr für das Langstreckenteam von Alpine. Dort konnte er bisher mit schnellen Rundenzeiten überzeugen. Ist das sein Ticket zurück in die Königsklasse?

Formel 1: Alpine am Abgrund

Einzig: Wie viel würde es ihm bringen? Während seiner ersten F1-Phase saß Schumacher in einem chancenlosen Haas, in dem man nicht glänzen konnte. Ähnliches droht derzeit bei Alpine. Statt um Podien zu kämpfen, ist das Auto eine Gurke und hat noch keinen einzigen Punkt geholt. Ein Schicksal, das man mit Williams und Sauber teilt – aber bei denen war das auch zu erwarten.

Zudem gibt es zahlreiche Nebengeräusche um Entlassungen und Rücktritte. Bei einem Angebot für die Rückkehr in die Formel 1 würde Mick Schumacher vermutlich nicht zögern. Doch der aktuelle Zustand von Alpine lässt für seine Erfolgschancen Schlechtes vermuten.