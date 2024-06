Formel 1: Team verkündet Fahrer-Abschied – Platz frei für Mick Schumacher?

Jetzt ist der nächste Platz in der Formel 1 frei! Esteban Ocon wird Alpine am Saisonende verlassen. Das gab der Rennstall am Montag (3. Juni) offiziell bekannt (Hier mehr dazu!).

Damit könnte ausgerechnet Kumpel Ocon den Platz für Mick Schumacher frei machen und ihm sein Comeback in der Formel 1 ermöglichen. Der 25-Jährige ist ein Kandidat beim französischen Rennstall, wie Alpine-Boss Bruno Famin zuletzt höchstpersönlich bestätigte.

Formel 1: Ocon geht – kommt Schumacher?

Nach fünf Jahren bei Alpine ist für Ocon Schluss. Der Franzose wird im nächsten Jahr nicht mehr für das Team aus Ennstone an den Start gehen, dürfte aber dennoch bei der Konkurrenz unterkommen. Damit ist nun auch klar: Bei Alpine wird definitiv ein Cockpit für 2025 frei.

Es könnte die große Möglichkeit für Mick Schumacher sein. Aktuell fährt er in der WEC für Alpine, hat dadurch bereits gute Kontakte. Erst kürzlich lobte Alpine-Boss Famin den deutschen Rennfahrer: „Ich bin sehr happy mit Mick, er ist superschnell. In der WEC ist das aber gar nicht die Hauptsache, man muss dort auf einem konstant hohen Niveau fahren und einen guten Teamspirit haben. Ich bin sehr beeindruckt von ihm, denn er hat vom ersten Tag seine Einstellung angepasst an die Langstreckenrennen.“

Schumi Jr. ein Kandidat bei Alpine

Und Famin bestätigte sogar, dass Schumi Jr. ein Thema für 2025 ist: „Er pflegt einen sehr guten Umgang mit seinen Teamkollegen. Für 2025 ist alles offen, jeder spricht mit jedem. Es wäre ein Fehler, Mick nicht auf der Liste zu haben.“

Durch den Abgang von Ocon, einem engen Freund von Schumacher, dürften sich die Chancen nur erhöht haben. „Die Fahrerbesetzung des Teams für 2025 wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben“, teilte Alpine in der offiziellen Pressemitteilung mit.

Als größter Konkurrent auf den Platz bei Alpine gilt aber wohl Schumis guter Kumpel Jack Doohan. Der Australier ist Ersatzfahrer bei Alpine und gehört schon seit 2022 dem Nachwuchsprogramm des Rennstalls an.