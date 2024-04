Formel 1: Andretti sorgt für Paukenschlag! F1-Anwärter verkündet Großes

Sie haben ihren großen Traum noch längst nicht aufgegeben! Obwohl die Teams der Formel 1 jüngst Andretti als Neueinsteiger abschmetterten, kämpft der US-Rennstall weiter. Unter der Führung von Teamgründer Michael Andretti will man es allen Zweiflern und Kritikern zeigen.

Obwohl der Weltverband FIA Andretti die generelle Erlaubnis für einen Einstieg als elftes Team in der Formel 1 ausgesprochen hatte, stellten sich die anderen Teams quer. Andretti bringe keinen Mehrwert für die Königsklasse, hieß es. Das wollen die Amerikaner jetzt ändern.

Formel 1: Andretti eröffnet neue Fabrik

Und dafür fahren Andretti und Co. groß auf. Obwohl man weiterhin keine Starterlaubnis hat, eröffnete Andretti direkt neben der legendären Rennstrecke in Silvestone jetzt eine Fabrik, die dem eigenen F1-Projekt dienen soll.

Hier will man sich nicht nur auf einen zukünftigen Einstieg in die Königsklasse konzentrieren. Auch das Engagement in anderen Rennserien in Europa soll von hier koordiniert werden. In der Formel E hat man schon ein Team. Perspektivisch sollen die Langstrecken-WM und die Formel 1 dazu kommen.

Talentförderung ein zentraler Punkt

Frühestens für 2028, wenn Motorenpartner Cadillac eigene Power Units produziert, stellten die übrigen Teams Andretti eine Aufnahme in ihren elitären Kreis in Aussicht. Bis dahin will Boss Michael Andretti an einem guten Fundament arbeiten.

Und deshalb will er nicht nur in sein Formel-1-Projekt investieren, sondern gleichzeitig auch in je ein Team für Formel 2 und 3. „Unser Ziel ist es, ein F3-/F2-Team zu haben, um das Formel-1-Team zu unterstützen“, machte er deutlich. So wolle man insbesondere dem Nachwuchs aus Amerika, der aktuell unterrepräsentiert ist, eine fairere Chance geben.

Alles hängt an der Formel 1

Wäre das der Mehrwert, den die bestehenden Teams immer fordern? Schließlich ist Amerika seit einigen Jahren mit der wichtigste Markt für die Rennserie. Die Beliebtheit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ging innerhalb kurzer Zeit durch die Decke. Mit Andretti an Bord hätten die Amerikaner noch mehr Gründe, die Formel 1 zu lieben.

Um sich den Traum zu erfüllen, macht Andretti also ernst und stellt weitere Projekte vor, die seine Ambitionen unterstreichen. Allerdings: Auch ein F2- und F3-Engagement wird es nur geben, wenn es letztlich mit dem Einstieg in die Königsklasse klappt.