Formel 1: Newey-Abschied besiegelt – Wechsel zu Ferrari längst fix?

Der Kampf in der Formel 1 hat begonnen: Adrian Newey verlässt Red Bull. Der 65-Jährige kommt damit auf den Markt und dürfte begehrter sein als so mancher Fahrer. Schon jetzt lecken sich fast alle Teams die Finger nach Newey. Ein Team soll sich in der Pole-Position befinden, hat möglicherweise sogar schon den Zuschlag bekommen.

Neweys Abschied hatte sich bereits angekündigt, die große Frage blieb allerdings offen: Ab wann ist der Design-Guru verfügbar? Darauf gibt es nun eine Antwort. Allzu lange müssen die Teams in der Formel 1 jedenfalls nicht warten.

Formel 1: Wann darf Newey bei einem anderen Team starten?

Am Mittwoch (1. Mai) hat es Red Bull nun offiziell gemacht: Adrian Newey wird den Rennstall verlassen (Hier mehr!). Dabei dürfte die anderen Teams in der Formel 1 vor allem eines interessiert haben: der Zeitpunkt seines Abschiedes.

Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass Newey Anfang 2025 endgültig ausscheidet. Ein Detail lässt aber aufhorchen: Schon jetzt ist der Chefdesigner nicht mehr in die Arbeit der Formel-1-Teams involviert, wird sich lediglich um die Entwicklung des Hypercar RB17 kümmern. Was bedeutet das für Neweys Zukunft?

Der sogenannte „Gardening Leave“ – die Zeit, in der Formel-1-Mitarbeiter nicht für andere Teams arbeiten dürfen – beginnt damit Berichten zufolge schon zum 1. Mai. Zwölf Monate später könnte Newey damit einen neuen Job bei einem anderen Rennstall annehmen. Ab dem 1. Mai 2025 wäre er für alle verfügbar.

Wechsel zu Ferrari schon fix?

Damit dürften nun der große Kampf um Newey losgehen. Der Design-Guru ist in der Formel 1 heiß begehrt, wurde schon vor seinem feststehenden Abschied von zahlreichen Teams umworben. Top-Favorit soll Ferrari sein. Einem Bericht der „Gazetta dello Sport“ zufolge soll die Scuderia schon sehr weit in den Verhandlungen mit Newey sein, sogar eine offizielle Vollzugsmeldung soll schon nach dem Miami-GP erfolgen.