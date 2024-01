Formel 1: Nach Mercedes-Hammer – Teamchef Wolff muss Klartext sprechen

Hinter Mercedes liegen aufregende Tage! Das Formel-1-Team verkündete zuletzt, wann das neue Auto vorgestellt wird und dann anschließend auch noch die Vertragsverlängerung von Teamchef Toto Wolff.

Der Österreicher hat noch lange nicht genug von der Formel 1 und seinen Kontrakt bei Mercedes bis 2026 verlängert. Dabei stellte Wolff auch eine Sache fest, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder spekuliert wurde.

Formel 1: Wolff hat keine Performance-Klausel

Der Teamchef enthüllt nämlich in einem Gespräch mit der „Daily Telegraph“, dass sein neuer Vertrag nicht an die Mercedes-Leistungen auf der Strecke in der Formel 1 geknüpft ist. So seien entsprechende Paragrafen in dem Arbeitspapier nicht verankert.

„Ich hatte nie eine Performance-Klausel“, sagte der Wiener. „Entweder vertraut man sich gegenseitig oder nicht. Wir sind als Shareholder verbunden.“ In den vergangenen beiden Jahren gewannen die Silberpfeile lediglich ein einziges Rennen in der Motorsport-Königsklasse. Das war der Sao-Paulo-GP in 2022. In 2023 gewannen weder Lewis Hamilton noch George Russell.

Das soll sich am besten in der neuen Saison ändern. Wolff hat auch einen großen Wunsch, weshalb der Vertrag bis 2026 verlängert wurde. „Ich bleibe bei Mercedes, um Red Bull mit Lewis Hamilton zu schlagen“, sagte der 52-Jährige „La Gazzetta dello Sport“.

Wolff will achten Hamilton-Titel

Sein Traum ist es, mit Hamilton den achten Formel-1-Titel einzufahren und ihn damit zum alleinigen Rekordchampion vor Michael Schumacher zu machen. „Wenn wir Hamilton ein gutes Auto geben, dem er vertrauen kann, kann er zurück nach ganz oben – vor jedem anderen“, erklärte der Österreicher.

Wolff betonte auch, dass Hamilton nach zwei Saisons ohne Rennsieg mit 39 immer noch das Zeug dazu habe, Weltmeister zu werden. Er habe alle Rekorde nicht ohne Grund gebrochen. „Sein Können ist auf einem anderen Level.“

Deshalb hoffen Wolff und Hamilton, dass das neue Mercedes-Auto W15 viel Erfolg bringen wird. „Diejenigen, die es im Simulator gefahren haben, sagen uns, dass das 2024er-Auto nicht wie das Auto der vergangenen beiden Jahre ausschaut.“