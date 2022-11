Formel 1: Fahrerwechsel bestätigt – ist der Weg für IHN nun frei?

Es geht weiter hoch her. Das Stühlerücken in der Formel 1 ist keineswegs vorbei. Nachdem so gut wie alle Stammplätze vergeben sind, beginnt jetzt der Kampf um die Ersatzfahrer. Das Noch-Team von Sebastian Vettel macht dabei jetzt Nägel mit Köpfen.

Aston Martin sichert sich Stoffel Vandoorne als Ersatzfahrer für das kommende Jahr. Vandoorne, der einst in der Formel 1 für McLaren fuhr, war zuletzt Ersatzfahrer bei Mercedes. Sein Wechsel könnte nun die Tür für einen Publikumsliebling öffnen.

Formel 1: Mercedes gibt nächsten Ersatzfahrer weg

Noch in diesem Jahr hatte Mercedes gleich zwei Ersatzfahrer. Neben Vandoorne gehörte auch Nyck de Vries zum Aufgebot der Silberpfeile. Vandoorne macht nun aber den Abflug zu Aston Martin, wo er künftig Fernando Alonso und Lance Stroll unterstützen soll.

De Vries dagegen steht schon seit längerem bei Alpha Tauri im Wort. Bei der Red-Bull-Schwester wird er der zweite Stammfahrer neben Yuki Tsunoda. Mercedes dagegen steht aktuell ohne Kandidaten da, sollten George Russell oder Lewis Hamilton ausfallen.

Weg frei für Ricciardo?

Abhilfe könnte jetzt Daniel Ricciardo schaffen. Der Australier wird sich am Ende der Saison bei McLaren verabschieden. Einen neuen Vertrag hat er nirgends bekommen. An ein vorzeitiges Karriereende will der Fanliebling der Formel 1 aber auch nicht denken.

Kein Wunder, dass er bereits als Reservefahrer bei so manchem Rennstall genannt wurde. Auch das Mercedes-Gerücht ist dabei nicht neu. Hatte Ricciardo dies zuletzt als Spekulation abgetan, könnten die Gerüchte nach dem Vandoorne-Abgang wieder Fahrt aufnehmen.

Formel 1: Wenige Fragen bleiben offen

Mit der Erfahrung aus 230 Grands Prix und acht Siegen könnte Ricciardo seinen Teil dazu beitragen, Mercedes zurück an die Spitze zu führen. Die Frage nach dem 33-Jährigen bleibt eine der letzten unbeantworteten in der Formel 1.

Weiterhin sorgen muss sich auch Mick Schumacher. Der hat bei Haas noch immer keinen neuen Vertrag bekommen. Der Vandoorne-Wechsel zu Aston Martin könnte aber auch ihn treffen. Denn so ist Nico Hülkenberg plötzlich verfügbar. Auch er gilt als Kandidat bei Haas.