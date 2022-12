Formel 1: Besonderer Moment für Mercedes – Fans haben nur einen Wunsch

Das erste Motoraufheulen ist für die Teams in der Formel 1 so etwas wie der Startschuss für die neue Saison. Mercedes hat diesen Moment einen Tag vor Weihnachten am 23. Dezember zelebriert.

Bei den Fans der deutschen Traditionsmarke löst das Geräusch des neuen Motors Glücksgefühle aus. Schön klingt der neue Formel 1-Motor von Mercedes, doch die Anhänger äußern gleich nur einen großen Wunsch.

Formel 1: Mercedes präsentiert neuen Motor

Der Motor des neuen W14, dem Rennwagen von Mercedes für 2023, läuft – zumindest fürs erste. In seinem Werk in Brackely (England) hat der Rennstall den neuen Motor zum aller ersten Mal angeworfen und die Fans dabei mitgenommen. „Die ersten Worte des W14!“, schrieb das Team zum „Fire up“ in den sozialen Medien zu dem kurzen Clip.

Das Geräusch sorgte bei vielen Fans gleich für Gänsehaut, viel wichtiger ist für sie jedoch eine Sache: Der neue Motor soll schnell sein und Mercedes zurück an die Spitze führen. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Bitte sei schnell!“

„Ich bete dafür, dass dieses Biest eine Rakete ist. Ich hoffe, Lewis kommt 2023 mit aller Macht zurück.“

„Ich kann es kaum erwarten.“

„Ich hoffe, dass Mercedes Benz einen W14 bauen kann, der die ganze Saison dominiert und Lewis den achten Weltmeistertitel gewinnen lässt.“

„Ich liebe diesen Sound… Wenn dies ihre ersten Worte sind, hoffe ich, dass sie das ganze Jahr über nicht aufhört zu reden.“

Mercedes will zurück an die Spitze

Red Bull hatte Mercedes in der abgelaufenen Saison den Rang als Nummer eins in der Formel 1 abgelaufen. Zum Saisonende näherten sich die Silberpfeile aber wieder an, 2023 will Mercedes zurück an die Spitze.

Los geht’s am 23. Februar mit den Testfahren in Bahrain, eine Woche später findet dort der erste Grand Prix der neuen Saison statt. Wann Mercedes sein den W14 vorstellt, ist noch nicht bekannt.