Formel 1: Mercedes verkündet es selbst! Entscheidung gefallen

Es ist eine sehr spannende Formel-1-Saison – zumindest ganz an der Spitze. Oscar Piastri und Lando Norris werden den WM-Titel wohl unter sich ausmachen, während Max Verstappen zuletzt einen bitteren Rückschlag einstecken musste. Und was ist mit Mercedes und Co.?

George Russell und Kimi Antonelli erleben viele schöne und nicht so schöne Momente in diesem Formel-1-Jahr. Es kann nur besser werden, hoffen die Silberpfeile. Für das nächste Rennen in Kanada kündigt Mercedes jetzt Veränderungen an.

Formel 1: Mercedes kündigt Upgrades an

Auf die Top-Plätze der Formel 1 hat Mercedes noch einen zu deutlichen Rückstand. Dafür sind McLaren und Max Verstappen im Red Bull oft zu weit entfernt. Dennoch holt George Russell immer wieder einige gute Platzierungen. Dabei stand er auch oft auf dem verdienten Podest.

Teamkollege Kimi Antonelli hat es deutlich schwieriger. Der junge Italiener hatte viele Auf- und Abs in seiner Rookie-Saison. Dennoch baut ihn Mercedes weiter auf und hofft, dass er sich eines Tages zu einem richtig guten Piloten entwickeln kann.

Nach einer einwöchigen Pause geht es in der Königsklasse nun in Kanada weiter. Für das Rennen hat Mercedes nun Upgrades angekündigt, damit Russell und Antonelli vielleicht für eine Überraschung sorgen können.

„Könne es uns in die Hände spielen“

In Kanada dürfte es deutlich kälter werden, als es beim vergangenen Formel-1-Rennen in Spanien der Fall war. Da erhofft sich Mercedes einen besseren Grand Prix, wie Technikdirektor James Allison erklärt.

„Wenn es etwas kühler ist, könnte es uns in die Hände spielen. Aber noch wichtiger als die Temperatur ist die andere Streckencharakteristik, die Montreal aufweist. Die Bremsen werden hart gefordert, und es ist schwierig, auf der Vorder- und Hinterachse die richtige Temperatur zu erreichen. In der Vergangenheit war das kein schlechtes Pflaster für uns und deshalb freue ich mich schon darauf. Wir haben auch ein, zwei neue Teile mit im Gepäck, mal schauen, ob sich diese bewähren“, so Allison.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. McLaren, Red Bull und Ferrari werden an diesem Wochenende ebenfalls alles geben. Den Fans erwartet wieder ein spannendes Rennen. Ob Mercedes ganz vorne ein Wörtchen mitsprechen kann?