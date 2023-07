Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Großbritannien. Am Sonntag (9. Juli) hat dann Lewis Hamilton wieder ein Heimrennen. In Silverstone, wo der Mercedes-Star acht GP-Siege gefeiert hat, könnte es aber abseits der Strecke zu einem Hammer kommen.

Denn in den vergangenen Wochen und Monaten bestimmte der Rekordweltmeister der Formel 1 die Schlagzeilen rund um seine Zukunft. Bleibt er bei Mercedes? Wechselt er zu einem anderen Rennstall? Zuletzt deutete alles auf eine Vertragsverlängerung. In Silverstone wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Verkündung.

Formel 1: Mercedes-Hammer in Silverstone?

Lewis Hamilton wird in dieser Formel-1-Saison im Kampf um den WM-Titel nichts zu tun haben. Dafür ist sein Mercedes nicht schnell genug, Max Verstappen wird sich zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister küren lassen. Da ist sich jeder sicher. Dennoch wurde viel über Hamilton berichtet.

Seine Zukunft ist nämlich ein großes Thema in der Motorsport-Königsklasse. Sowohl Teamchef Toto Wolff als auch Hamilton selbst machten klar, gerne weiterarbeiten zu wollen. Zwischenzeitlich waren laut einigen Medienberichten beide Seiten sich sogar einig. Doch offiziell ist bislang noch nichts verkündet worden.

In Großbritannien wurde gemunkelt, dass das beim Heimrennen in Silverstone dann der Fall wäre. Ab Donnerstag (6. Juli) sind die Piloten auf der legendären Strecke und am Freitag gibt es dann die ersten freien Trainings.

Hamilton will Mercedes-Botschafter werden

Das wäre also der perfekte Zeitpunkt für Hamilton und Mercedes, die offizielle Vertragsverlängerung vor den zahlreichen britischen Fans zu verkünden. Ob es tatsächlich so kommen wird, wird sich dann zeigen. Im Vertragspoker zwischen Hamilton und Mercedes geht es nicht nur um einen Zweijahresvertrag als Formel-1-Fahrer. Der britische Superstar will danach auch als Mercedes-Botschafter fungieren.

Dabei strebt Hamilton eine Laufzeit von zehn oder mehr Jahren an. Der 38-Jährige könnte dann nach seiner aktiven Karriere bis zu 20 Millionen Euro im Jahr verdienen.

In den vergangenen Monaten gab es heftige Gerüchte um Hamilton. Auch ein Wechsel zu Ferrari soll wohl ein Thema gewesen sein. Am Ende aber entschied er sich für einen Verbleib bei den Silberpfeilen.