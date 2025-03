Formel 1: Kommt es zum Verstappen-Hammer? Ausgerechnet der McLaren-Boss packt aus

Seitdem spektakulären Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari weiß jeder Fan: In der Formel 1 ist alles möglich. Selbst über die Zukunft von Max Verstappen wird spekuliert. Bleibt er noch bis zum Vertragsende bei Red Bull? Wechselt er auch zu einem anderen Team?

Denn so dominant wie in den vergangenen Jahren wird Red Bull in dieser Saison in der Formel 1 nicht sein. Das könnte Verstappen auf den Plan bringen. Wird der vierfache Weltmeister das Brauseteam bald verlassen? Ausgerechnet aus dem McLaren-Lager kommen jetzt interessante Aussagen.

Formel 1: Verstappen-Abschied von Red Bull?

Ist das wirklich die letzte Formel-1-Saison von Max Verstappen bei Red Bull? Seit Monaten gibt es hartnäckige Gerüchte über einen möglichen Abschied des Niederländers. Und das, obwohl er einen Vertrag bis 2028 hat. Das österreichische Team hat nämlich nach langer Zeit nicht mehr das schnellste Auto im Fahrerfeld. Es könnte sogar noch heftiger kommen: Neben McLaren sind auch Ferrari und Mercedes besonders schnell unterwegs.

Besonders spannend könnte es aber im kommenden Jahr werden, wenn das neue Motoren-Reglement in der Formel 1 in Kraft tritt. Dann könnte Verstappen sich endgültig von Red Bull verabschieden, das glaubt auch McLaren-CEO Zak Brown. Ausgerechnet der neue RB-Rivale äußert sich zur Situation um Verstappen. Weiß der Brite da etwa mehr?

„Oh, ich denke, er wird am Ende des Jahres gehen. Höchstwahrscheinlich zu Mercedes. Es gibt auch Gerüchte über Aston Martin, wo Adrian Newey einsteigen will. Aber so großartig Adrian auch ist- und er ist der Größte aller Zeiten – du brauchst ein ganzes Team um dich“, sagt Brown gegenüber „The Telegraph“.

Brown glaubt an Verstappen-Wechsel

Brown ist der Meinung, dass es Zeit braucht, um eine Teamkultur aufzubauen. Er glaubt, dass es bei Mercedes bereits geschehen ist. Das Formel-1-Team von Teamchef Toto Wolff gehöre laut dem Briten zu den Top-Favoriten auf den Titel im kommenden Jahr und das nächste Ziel von Verstappen.

„Wenn ich wetten würde, würde ich auf Mercedes setzen. In den letzten 10 Jahren haben sie sieben oder acht Mal die Meisterschaft gewonnen. Letztes Jahr haben sie fünf Rennen gewonnen. Sie haben Stabilität. Wir wissen, dass Toto ihn (Verstappen, Anm. d. Red.) mag. Und ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass HPP [Mercedes High Performance Powertrains] mit Blick auf das neue Motoren-Reglement im nächsten Jahr am besten gerüstet ist“, so Brown.

Interessant wird es bei Mercedes bezüglich der Vertragssituation. George Russell und Andrea Kimi Antonelli haben nur einen Vertrag bis zum Saisonende. Einer der beiden Piloten müsste bei einem möglichen Verstappen-Wechsel weichen.