Formel 1: Angriff auf Verstappen! McLaren spricht Drohung aus

In diesem Jahr soll der Erfolg noch größer sein! Mit dem Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft hat McLaren in der Formel 1 Blut geleckt. In diesem Jahr will man auch noch die Trophäe für den besten Fahrer nach Woking holen.

Dass McLaren in der letzten Saison über den ersten Titel seit 2008 jubeln konnte, lag vor allem an diversen Updates, die die Autos von Lando Norris und Oscar Piastri über das Jahr hinweg bekamen. Ein Erfolgsmodell, an das man anknüpfen will. Im Machtkampf der Formel 1 sendet McLaren daher erste Drohungen ans Red-Bull-Lager.

Formel 1: Wer stürzt Verstappen?

Seit mittlerweile vier Jahren thront Max Verstappen an der Spitze des Motorsports, hat seit 2021 jede Fahrerweltmeisterschaft gewonnen. Seit mittlerweile über 1.000 Tagen führt er die Fahrerwertung der Königsklasse an – als erster Fahrer der Geschichte. Wer sich den Titel holen will, muss den Niederländer schlagen.

+++ Star packt nach Rauswurf aus – seine Worte lassen tief blicken +++

Die größten Chancen dafür rechnen die Experten bisher McLaren zu. Der britische Rennstall war schon zum Ende des Jahres 2024 das schnellste Team im Grid. Kann man diese Leistung auch zum Start in die neue Formel-1-Saison zeigen?

Ihren neusten Renner haben die Briten bereits vorgestellt. Über den Winter sei einiges passiert, berichtete Teamchef Andreas Stella bei der Präsentation des MCL39. „Wir haben versucht, die Entwicklung möglichst schnell voranzutreiben“, verriet er.

Lies hier mehr:

Was das für die Konkurrenz bedeutet? „Das bedeutet, dass es im Laufe der ersten Rennen der Saisons schon einige Updates geben wird“, droht Stella. Für gewöhnlich dauert es, bis die Teams an den Stellschrauben des Autos drehen und die Performance verbessern können. McLaren will aber schon am Anfang der Saison enorme Sprünge machen.

Formel 1: Rast McLaren davon?

Geht das Vorhaben auch nur im entferntesten Auf, müsste McLaren die Konkurrenz in Grund und Boden stampfen. „So ziemlich alles vom Frontflügel bis zum Getriebe wurde optimiert“, verrät Stella. Ob das gut geht?