Formel 1: Zurückhaltung vor dem Start – droht das böse Erwachen?

McLaren geht als eines der Geheimfavoriten in die neue Formel-1-Saison, doch vor dem Start dämpft der Rennstall die Erwartungen. Große Kampfansage gibt es von Lando Norris & Co. noch nicht – und das auch aus gutem Grund.

Nur ungern wird man sich bei McLaren an den Saisonstart 2023 zurückerinnern. Die papayaorangenen Flitzer kämpften mit großen Problemen, befanden sich plötzlich ganz hinten im Feld der Formel 1. Erst im Laufe der Saison meldete man sich eindrucksvoll zurück.

Formel 1: Droht McLaren ein bitteres Déjà-vu?

Platz 17 für Norris und ein Ausfall für Piastri – so startete McLaren 2023 in Bahrain in die Saison. Es dauerte bis zum elften Rennen in Silverstone, bis McLaren endlich wieder um Podiumsplätze mitfahren konnte. Zu Saisonbeginn hatte man sich verkalkuliert, die falschen Entscheidungen getroffen. Erst zahlreiche Updates machten den MCL60 zu einem konkurrenzfähigen Auto.

Dementsprechend sind die Aussagen kurz nach der Vorstellung des MCL38 sehr zurückhaltend. „Wir müssen realistisch bleiben, denn jedes Team wird in der Vorsaison Fortschritte gemacht haben. Der wahre Test, ob wir Schritte in die richtige Richtung gemacht haben, wird das Qualifying in Bahrain sein“, sagte McLaren-Boss Zak Brown.

Und auch Teamchef Andrea Stella betonte: „Bevor wir auf die Rennstrecke gehen, haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Dazu gehört auch, den MCL38 beim Vorsaisontest in Bahrain auf Herz und Nieren zu prüfen. Das Team hat über den Winter gute Arbeit geleistet, und wir sind zuversichtlich, dass wir voll durchstarten können, aber wir wissen, dass wir vor dem Saisonstart noch wichtige Aufgaben vor uns haben.“

Auto-Entwicklung noch „nicht abgeschlossen“

Er erklärt weiter: „Es gibt eine Reihe von Innovationen am Auto, aber nicht alle Bereiche, die wir angehen wollen, sind für unser Launch-Spec-Auto abgeschlossen. Diese Bereiche stehen nun im Mittelpunkt unserer Entwicklung während der Saison, die bereits im Gange ist.“

Ähnliche Worte sind von den Fahrern zu hören. „Der wahre Test unseres Fortschritts steht jedoch erst bevor, wenn wir das Auto bei den Tests auf Herz und Nieren prüfen, bevor wir uns für das Qualifying und das Rennen beim Großen Preis von Bahrain qualifizieren“, so Norris.

Am Mittwoch (14. Februar) stellte McLaren das neue Auto vor. Außerdem standen die ersten Kilometer in Silverstone auf dem Programm – allerdings nur zu Werbeaufnahmen.