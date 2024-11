Formel 1: Irre McLaren-Aussagen – Piastri werden sie gar nicht gefallen

Ist in der Formel 1 alles schon entschieden? Nach dem sensationellen Sieg in Brasilien deutet vieles darauf hin, dass Max Verstappen seinen vierten WM-Titel holen wird. Der Red-Bull-Star ließ der Konkurrenz keine Chance. Sein ärgster Verfolger Lando Norris enttäuschte auf ganzer Spur.

Umso überraschender waren dann die Aussagen aus dem McLaren-Lager. Teamchef Andrea Stella sorgte nämlich für reichlich Verwirrung in der Formel 1. Einem Piloten werden die Sätze gar nicht gefallen haben: Oscar Piastri.

Formel 1: WM-Titel keine Priorität bei McLaren?

Zu Beginn der Formel-1-Saison schien es so, als hätte Red Bull mal wieder das schnellste Auto im Fahrerfeld. Doch nach und nach wurde McLaren immer stärker und ist mittlerweile auch in der Konstruktionswertung ganz oben vor Ferrari und Red Bull. In der Fahrerwertung konnte Norris sich sogar bis auf Platz zwei vorschieben und den Rückstand auf Verstappen in den vergangenen Monaten stark aufholen.

Immer wieder kamen Ansagen von Norris und McLaren, man wolle sich nun auch noch die Weltmeisterschaft schnappen. Jetzt aber überrascht das Team, nachdem in Brasilien der heftige Rückschlag folgte. Verstappen siegte, Norris wurde nur Sechster. Der Rückstand beträgt jetzt 62 Punkte – bei drei verbleibenden Rennen.

„Was die Konstrukteursmeisterschaft angeht, glaube ich nicht, dass sich dadurch etwas ändert, denn das war immer unsere Priorität. Selbst wenn es darum ging, den einen oder anderen Fahrer zu unterstützen, war das immer zweitrangig gegenüber der Maximierung der Konstrukteursmeisterschaft“, erklärte Stella nach dem Rennen in Brasilien.

Piastri nicht begeistert

Bedeutet: Der Fokus von McLaren lag angeblich stets bei der Konstruktionsmeisterschaft und nicht auf der Fahrer-WM der Formel 1. Dennoch musste in den vergangenen Wochen Oscar Piastri immer seinen Platz gegenüber Norris abgeben, damit der Brite mehr Punkte holen konnte.

Deswegen werden die Aussagen beim Australier sicherlich nicht so gut ankommen. Vor allem nach dem Brasilien-Wochenende. Im Sprint lag Piastri ganz vorne, bis kurz vor dem Ende die Anweisung kam, dass er Norris vorbeilassen soll. Auch die eine oder andere Podiumsplatzierung musste Piastri für seinen Teamkollegen aufgeben.

Von Stella gibt es aber dennoch eine Ansage an Red Bull. „Mathematisch gesehen haben wir noch Chancen auf die WM. Wir werden jetzt versuchen, die kommenden Rennen zu gewinnen. Die letzten beiden Austragungsorte (Katar und Abu Dhabi, Anm. d. Red.) sollten recht gut sein. Vegas wird möglicherweise eher eine Ferrari-Strecke sein, wir werden sehen. Aber es geht um alles, und die Konstrukteursmeisterschaft ist und bleibt unsere Priorität“, so der McLaren-Teamchef abschließend.