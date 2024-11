+ f + Formel 1: Star-Fahrer schafft Klarheit – jetzt ist es vorbei

Schluss mit Stallorder! Bei Formel-1-Rennstall McLaren ist der WM-Titel so gut wie abgehakt. Kaum jemand geht offenbar noch davon aus, dass Lando Norris den riesigen Rückstand auf Max Verstappen (Red Bull) noch aufholen kann.

Das zeigen nun auch ganz klar die Aussagen von Formel-1-Supertalent Oscar Piastri. Der Teamkollege von Lando Norris geht davon aus, beim Großen Preis von Las Vegas nicht mehr Platz machen zu müssen.

Formel 1: Keine Stallorder mehr bei McLaren

Im Sprint von Brasilien musste Piastri seinen Sieg noch herschenken. Er ließ Teamkollege Norris kurz vor Schluss überholen, damit er das Maximum der Punkte rausholen kann. Seit dem Rennen in Interlagos ist dies aber wohl Geschichte. Im Hauptrennen siegte Verstappen, baute seinen Vorsprung gewaltig aus.

+++ Formel 1: Mercedes schiebt Hamilton einen Riegel vor – Ferrari schaut in die Röhre +++

Damit ist die WM nun so gut wie entschieden. Es gibt also kaum noch einen Grund für eine Stallorder bei McLaren. Das sieht auch Piastri so: „Ja, so ziemlich … Ich meine, es gibt immer noch einige sehr spezifische Szenarien, wo meine Hilfe vielleicht benötigt wird. Aber für die meisten Situationen ist es wieder so, wie es davor war“, sagt der Australier.

Weiter erklärt er: „In der Fahrer-WM sind die Aussichten sehr gering, wohingegen die Konstrukteurs-WM für uns sicherlich noch nicht vorbei ist. Es ist noch keine sichere Sache, das ist mal die größte Erkenntnis.“

„Nächstes Jahr nicht wieder in einer Position, wo das nötig ist“

Ausnahme könne es aber geben: „Es gibt einige wenige und sehr bestimmte Szenarien, in denen ich vielleicht helfen werde, wenn ich danach gefragt werde. Aber ich gehe in das Wochenende, um zu versuchen zu gewinnen“, so Piastri.

Das könnte dich auch interessieren:

Und zum Ende schickt er noch eine Ansage hinterher: „Ich bin zufrieden, dass wir uns jetzt nicht mehr so sehr mit diesen Dingen befassen müssen, und nächstes Jahr will ich sicherstellen, dass ich nicht wieder in einer Position in der WM bin, wo das nötig ist.“