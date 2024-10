Formel-1-Rennstall macht es offiziell – Fahrer-Entscheidung gefallen

McLaren stellt in der Formel 1 weiter die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Jetzt hat der Rennstall das nächste Juwel unter Vertrag genommen. Wie McLaren offiziell bekannt gab, ist Brando Badoer ab sofort Teil des Nachwuchsprogramms.

Im Zuge dessen erhält der 18-Jährige in der kommenden Saison auch einen Platz in der Formel 3 und wird dort für den Rennstall Prema an den Start gehen. Damit sind zwei Nachwuchsfahrer von McLaren schon sicher untergebracht.

Formel 1: McLaren zieht Option bei Nachwuchsfahrer

In den vergangenen 12 Monaten stand Badoer unter besonderer Beobachtung, hatte bereits eine Vereinbarung mit McLaren. Nun hat der Rennstall die Option gezogen, den Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Luca Badoer endgültig unter Vertrag genommen. Damit zählt der Italiener, der in dieser Saison in der FRECA an den Start ging, nun offiziell zum Nachwuchsprogramm von McLaren.

Gleichzeitig gab McLaren auch bekannt, dass Badoer in der kommenden Saison in die Formel 3 aufsteigt. Dort wird er für das Prema-Team an den Start gehen. Erst vor wenigen Tagen, dass auch McLaren-Junioren Ugo Ugochukwu für Prema in der Formel 3 fahren wird. Damit bringt McLaren also gleich zwei Talente bei dem italienischen Rennstall unter.

„Waren von seinen Leistungen beeindruckt“

Stephanie Carlin, Director, F1 Business Operations, sagte über Badoer: „Es ist großartig, Brando in unserem Fahrerentwicklungsprogramm willkommen zu heißen. Wir haben ihn im vergangenen Jahr genau beobachtet und waren von seinen Leistungen als Rookie in der umkämpften Formel-Regional-Meisterschaft beeindruckt, so dass es Sinn machte, unsere Option auszuüben und ihn in das Vollzeitprogramm aufzunehmen.“

Mit der Verpflichtung von Badoer erweitert McLaren sein erfolgreiches Nachwuchsprogramm. Unter anderem zählt Gabriel Bortoleto, der Führende der Formel 2, zu den McLaren-Junioren. Und auch der aktuelle McLaren-Stammpilot Lando Norris durchlief das Förderprogramm des Rennstalls.