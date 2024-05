Formel 1: Radikale McLaren-Änderung! Jeder wird sie bemerken

Dieser Wagen wird im Fürstentum alle Augen auf sich ziehen! Kurz vor der 2024er-Ausgabe des legendären Grand Prix von Monaco hat sich McLaren etwas ganz besonderes einfallen lassen. Lando Norris und Oscar Piastri werden in der Formel 1 mit einer ganz besonderen Lackierung an den Start gehen.

Diese weicht vom eigentlichen Papaya-Design gänzlich ab – ist aber mindestens genauso auffällig. Damit will der Rennstall einem der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten Tribut zollen. Er war einst selbst Pilot bei McLaren.

Formel 1: McLaren ehrt Senna

Die Rede ist dabei natürlich von Ayrton Senna. Der Brasilianer verunglückte beim Großen Preis von San Marino vor 30 Jahren tödlich. Aus diesem Grund hatte unter anderem Sebastian Vettel Senna vergangenes Wochenende in Imola schon gedacht. So fuhr der Deutsche einige Showrunden mit dem originalen Senna-Rennwagen von 1993 – einem McLaren.

In Monaco zieht nun das ehemalige Team Sennas mit einer ganz besonderen Lackierung nach. Norris und Piastri steuern in Monaco Boliden in den Farben der brasilianischen Flagge durch die engen Straßen. Große Teile des Wagens sind in gelb und grün mit einem blauen Akzent auf der Nase gehalten.

Senna, das ist klar, bleibt in der Formel 1 unvergessen. Das unterstrich auch McLaren-CEO Zak Brown bei der Ankündigung der Lackierung. „Es ist eine Ehre, für Senna auf seiner erfolgreichsten Rennstrecke in seinen grünen, gelben und blauen Farben zu starten“, sagte er.

Ein Detail bleibt orange

Tatsächlich bleibt nur ein einziges Detail am Auto orange: die Ränder der Reifenabdeckung. Das hat tatsächlich Performance-Gründe. Die Striche an der Radverkleidung seien im Rennbetrieb eine wichtige visuelle Referenz für die Fahrer.

So sieht der Sonder-McLaren aus. Foto: IMAGO/IPA Sport

Und weil es in Monaco wie auf keiner anderen Strecke auf Genauigkeit und Präzision ankommt, wollte man Norris und Piastri eine Umstellung dieses wichtigen Indikators nicht auch noch zumuten.

„Diese Elemente haben sich nicht geändert. Sie sind wichtige Anhaltspunkte für unsere Fahrer“, machte McLarens Marketingchefin Louise McEwan deutlich. Ob der Aufschwung des Teams in der Formel 1 trotz der radikalen Änderung der Lackierung weitergeht?