Formel 1: Bange Blicke! Teams zittern vor Saison-Spektakel

Nach dem Highlight ist vor dem Highlight! Am vergangenen Wochenende stand das Formel-1-Rennen in Imola an, jetzt wartet der Große Preis von Monaco. Das Rennen an der Côte d’Azur ist jedes Jahr aufs Neue der große Höhepunkt der Saison.

Doch vor allem das Rennen war in den vergangenen Jahren nicht allergrößter Spannung geprägt – oft war das Wochenende schon nach dem Qualifying entschieden. In diesem Jahr könnte jedoch genau das zu einem echten Formel-1-Spektakel führen.

Formel 1: Regen-Show bei Monaco-Quali?

Enge Straße, spitze Kurven, direkt am Wasser und am Casino vorbei – und das alles bei höchster Geschwindigkeit. Der Große Preis von Monaco zieht immer wieder zahlreiche Blicke auf sich. Millionen Menschen verfolgen das Spektakel jährlich.

In diesem Jahr verspricht vor allem das Qualifying große Turbulenzen. Denn anders als am Renntag (Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr) sind die Wettervorhersagen für das Qualifying alles andere als optimal.

Schon am Morgen könnte es nass werden, der Niederschlag soll am Nachmittag zunehmen. Es besteht sogar die Chance auf ein kurzes Gewitter. Regen könnte dann die Reihenfolge im wahrsten Sinne des Wortes durcheinanderspülen. Bei keinem anderen Rennen ist das Ergebnis des Qualifyings so wichtig wie in Monaco. Auch am Freitag soll es schon regen – dort könnten die Teams in den Trainingseinheiten für Samstag testen.

Wetter-Deja-Vu für Verstappen und Co.

Schon 2023 sorgte das Wetter für einge Turbulenzen auf der Strecke. Im letzten Jahr setzte Regen während des Großen Preises am Sonntag ein und sorgte für Spannung. Dennoch behielt Weltmeister Max Verstappen die Oberhand und gewann das Formel-1-Rennen.

Am kommenden Wochenende könnte er jedoch einige Schwierigkeiten bekommen – im Vergleich zum letzten Jahr scheint sein Auto nicht so dominant. Sollte das Qualifying nicht nach Plan verlaufen, könnte am Wochenende ein weiteres siegloses Rennen folgen.