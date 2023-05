Formel 1: Wechsel-Absage an Fahrer! „Er weiß, was auf ihn zukommt“

Bei McLaren läuft in der Formel 1 aktuell nichts zusammen. Statt das Podium anzugreifen, findet sich der Rennstall 2023 im Keller wieder. Obendrein mischten sich Trennungs-Gerüchte um Lando Norris.

Der Brite soll unzufrieden sein, zudem über eine Ausstiegsklausel verfügen, die ihm einen Abschied durch die Hintertür ermöglicht. Macht Norris in der Formel 1 einen Blitz-Abflug? Nun hat sich McLaren-CEO Zak Brown zum Gerücht geäußert – und ihm eine klare Abfuhr erteilt.

Formel 1: Norris-Abgang kommt nicht in Frage

Platz 16 und Platz 19. Miami sollte für McLaren zum Wendepunkt werden. Stattdessen wurde es ein Desaster. Beim F1-Team der Edel-Automarke herrscht Frust. Und sogar Abschiedsgedanken sollen aufgekeimt sein. Zumindest bei Star-Pilot Lando Norris. Seit 2019 fährt er in der Königsklasse, immer schon für McLaren. In diesem Jahr ist er durch die Verpflichtung von Oscar Piastri mit gerade einmal 23 Jahren sogar der erfahrene Hase.

+++ Formel 1: Ego-Vorwurf gegen Verstappen und Co! F1-Boss rechnet mit Fahrern ab +++

Trotzdem soll Norris Gerüchten zufolge über einen Abschied nachgedacht haben. Sein Vertrag läuft zwar bis 2025, beinhaltet aber angeblich eine Ausstiegsklausel. Die würde ihm einen früheren Abgang ermöglichen. Verliert der britische Rennstall seinen Top-Fahrer?

Für Lando Norris und McLaren läuft es in der Formel 1 derzeit nicht rund. Foto: IMAGO/HochZwei

Zak Brown spricht Machtwort

Nein, sagt Zak Brown. Der Motorsport-Boss von McLaren erteilt allen Gerüchten dieser Art jetzt eine klare Absage. „Er hat sich seiner Rolle verpflichtet“, stellt Brown klar. „Natürlich gibt es Tage, an denen er frustriert ist, genau wie jeder von uns, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen. Aber er ist langfristig dabei und weiß, was auf ihn zukommt und welche Leute kommen, also leistet er großartige Arbeit bei der Führung des Teams.“

Mehr Nachrichten:

Klingt nach einer endgültigen Absage an alle Trennungsgerüchte. Nur zum Thema Ausstiegsklausel sagte Brown nichts – und lässt damit künftigen Spekulationen in der Formel 1 doch immerhin einen kleinen Raum.