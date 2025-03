Formel 1: McLaren droht Norris-Drama! Team-Boss greift durch

In der Formel 1 gibt es unmittelbar vor der Saison 2025 einen klaren Favoriten – und zwar in Orange. Und damit ist nicht der niederländische Serien-Weltmeister Max Verstappen gemeint, sondern das Team McLaren.

Wo Experten sich einig sind: Der MCL39 ist derzeit der stärkste im Formel-1-Zirkus. Wo Experten sich jedoch noch nicht wirklich einig sind: Können die beiden Piloten Lando Norris und Oscar Piastri friedlich koexistieren?

Formel 1: Erneut McLaren-Theater?

McLaren-Fans befürchten, dass das nächste Norris-Drama den Briten womöglich um den WM-Titel bringen könnte. Geraten Norris und sein australischer Kollege womöglich im Laufe der Saison aneinander und stehen sich gegenseitig im Weg?

Es wäre nicht das erste Mal, dass es zwischen den beiden zu Krach käme. Sofort werden Erinnerungen wach an den Stallorder-Skandal beim Ungarn-GP in der Vorsaison, als Norris seinen Kollegen vorbeilassen sollte und dies zunächst verweigert hatte.

Friede, Freude, Eierkuchen bei McLaren

Aber wenn es nach Andrea Stella geht, brauchen Fans sich keine Sorgen zu machen. Wie der McLaren-Teamchef mitteilt, herrscht zwischen Lando Norris und Oscar Piastri vor dem Start der Formel-1-Saison 2025 Friede, Freude, Eierkuchen. „Wir haben uns im Winter angeschaut, was wir in der Vorsaison gut gemacht haben“, so Stella: „Und wir waren sehr stolz darauf, wie wir den internen Konkurrenzkampf gehändelt haben“.

Der McLaren-Boss weiter: „Es gab zwar einige Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lando und Oscar, aber das war alles geprägt von gegenseitigem Respekt – im Wagen und abseits der Strecke.“

Formel 1: McLaren mit „starker Position“

Stella muss eingestehen: „Es gab auch ein paar wenige Situationen, die wir mit beiden noch mal besprochen haben. Aber das meiste, das wir gesehen haben, war genau das, was wir von unseren Fahrern sehen wollen.“

Daher ist der Teamchef sich sicher, dass es zwischen Lando Norris und Oscar Piastri auch in der Saison 2025 in der Formel 1 harmonisch ablaufen wird. „Die beiden ergänzen sich prima und unterstützen sich gegenseitig. Daher bin ich davon überzeugt, dass wir die Saison aus einer starken Position heraus angehen.“