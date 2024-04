Formel 1: Paukenschlag bei Top-Team! Trennung nach nur drei Monaten

Dieser Plan ist mal komplett nach hinten losgegangen. Vor einigen Monaten sorgte McLaren in der Formel 1 für einen spektakulären Coup. Seit geraumer Zeit befindet sich das Team hinter den Kulissen im Umbruch.

Für großes Aufsehen sorgte die Verpflichtung von David Sanchez. Einst Ingenieur bei Ferrari (mehr zur Scuderia liest du hier), sollte er jetzt dem Team helfen, auf dem in dieser Formel-1-Saison große Hoffnungen lasten. Doch der Traum ist schon nach kurzer Zeit dahin.

Formel 1: McLaren macht es offiziell

Nach einer Auszeit war Sanchez im Januar als Chef für das Fahrzeugkonzept angestellt worden. Der Druck war groß. Schließlich sahen nicht wenige Experten McLaren als das Team an, dass Red Bull und Max Verstappen am ehesten schlagen würde.

In den ersten Saisonrennen hat sich diese Vermutung allerdings nicht als die Wahrheit entpuppt. Ferrari ist das Team, dass es sich als erster Verfolger des Über-Rennstalls bequem macht und schon einen Sieg feiern konnte. Die bisherigen Ergebnisse in der Formel 1 (die in einer handfesten Krise steckt) sind aber offenbar nicht der Grund der schnellen Trennung.

Vielmehr gab es hinter den Kulissen wohl zu große Meinungsverschiedenheiten. So jedenfalls stellt es Teamchef Andrea Stella dar. Die Rolle, die Sanchez seit drei Monaten ausgeführt hatte, stimmte demnach nicht mehr mit den ursprünglichen Erwartungen der Aufgaben überein, als Sanchez schon im Februar 2023 bei McLaren zugesagt hatte.

David Sanchez (l.), hier noch als Ingenieur von Sebastian Vettel und Ferrari, verlässt McLaren. Foto: imago/Motorsport Images

Kein böses Blut

Seither hat sich im Rennstall einiges verändert, sodass die Rolle nicht wie einst geplant ausgeübt werden kann. „Nach eingehenden Gesprächen zwischen David Sanchez und der Teamleitung wurde die einvernehmliche Entscheidung getroffen, dass David das Team verlässt“, erklärte Stella daher.

Böses Blut gibt es offenbar allerdings nicht. Sanchez bekommt von Stella noch einiges an Lob mit auf den Weg. Die Trennung sei das Beste, damit der Ex-Ferrari-Ingenieur die Möglichkeit bekommt, seine „bemerkenswerten Fähigkeiten“ richtig einzusetzen.

Formel 1: McLaren hofft auf Erfolg

Die Rolle als Chefdesigner übernimmt ab sofort Technikchef Rob Marshall, in der Hoffnung, dass Oscar Piastri und Lando Norris bald Erfolge einfahren können. In Australien schaffte es Norris immerhin schon aufs Podium.