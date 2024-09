Formel 1: McLaren-Boss Brown überrascht alle – rückt ein Red-Bull-Deal näher?

In der Formel 1 ist McLaren derzeit das Team der Stunde. Lando Norris und Oscar Piastri haben sich die Führung in der Konstrukteurs-Wertung geholt und könnten Red Bull auch noch den WM-Titel wegschnappen. Zwischen den beiden Teams herrschte keine gute Stimmung, da sie sich abseits der Rennstrecke immer wieder bekriegt haben.

Doch nach dem Singapur-GP, als McLaren-Pilot Norris wieder einmal vor Max Verstappen jubelte, sorgte CEO Zak Brown für eine große Überraschung. Gemeinsam mit Red-Bull-Teamchef Christian Horner schloss er Frieden. Nun könnte sich tatsächlich ein Hammer-Deal in der Formel 1 anbahnen.

Formel 1: McLaren-Boss Brown überrascht alle

Es war eine Nachricht, mit der wohl kaum jemand in der Formel 1 gerechnet hatte. Zak Brown postete im Flieger ein Foto von sich und Christian Horner. Zwischen den beiden war es in den vergangenen Monaten nicht immer so rosig gewesen. „Auf dem Heimflug ist der Frieden in der F1 wieder hergestellt“, schreibt Brown zum Foto.

„Wo ist Netflix, wenn man es mal braucht?“, richtete Brown noch schöne Grüße an das Streaming-Unternehmen, das mit „Drive to Survive“ die hitzigen Duelle zwischen Fahrer und Teams immer ziemlich dramatisch darstellt. Brown betont gleichzeitig aber auch, dass der „Kampf auf der Strecke weitergehen“ wird. „Was für ein großartiger Sport!“

Zwischen beiden Teams gab es immer wieder einige Sticheleien. Der Höhepunkt war der Spielberg-GP, als Lando Norris und Max Verstappen kurz vor dem Ende kollidierten. Seitdem kritisierten sich beide Rennställe immer wieder. Jetzt ist der Frieden aber wieder hergestellt, wie Brown es selbst bezeichnet, und hofft gleichzeitig auch auf einen Mega-Deal mit Red Bull.

Rückt ein Hammer-Deal mit Red Bull wieder näher?

In der Formel 1 bricht ja ab 2026 bekanntlich eine neue Ära mit einem neuen Reglement an, zudem auch die Motoren zählen. So bleibt es zwar bei den aktuellen Hochleistungs-Verbrennungsmotoren, allerdings werden sie im Vergleich zum aktuellen Reglement aufgewertet. Viele Teams sind schon auf der Suche nach einem neuen Motorenlieferanten.

McLaren braucht sich eigentlich keine Sorgen zu machen, da sie einen Motoren-Vertrag mit Mercedes im vergangenen Jahr bis 2030 verlängerten. Dennoch ist McLaren-CEO Brown wohl auf der Suche nach einem neuen Motoren-Lieferanten. So klopfte er zuletzt bei Red Bull und Ford an. Das Brause-Team wird ab 2026 erstmals in der Geschichte einen eigenen Antrieb bauen und bekommt dabei Unterstützung vom Autokonzern Ford. Für McLaren scheint das wohl eine interessante Option zu sein.

Da sich Brown jetzt mit Horner sozusagen wieder vertragen hat, könnten sich beide auch wieder in Sachen Motoren wieder näher kommen. Bleibt abzuwarten, ob McLaren tatsächlich den Lieferanten wechseln wird.