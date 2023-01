Formel 1: Team macht es offiziell – Fans schauen ganz genau hin

Am 5. März startet die Formel 1 mit dem Großen Preis von Bahrain in die neue Saison. Knapp drei Wochen vor dem Saisonstart stehen in der Königsklasse des Motorsports die ersten Highlights des neuen Jahres an: die Auto-Vorstellungen.

Nach dem andere Teams bereits vorgelegt haben, zieht jetzt auch McLaren nach. Der britische Rennstall will seinen neuen Renner für die Formel-1-Saison 2023 am 13. Februar erstmals enthüllen – der Termin kollidiert mit der Konkurrenz.

Formel 1: McLaren präsentiert neuen Wagen

Wie sieht die neue Lackierung des Autos aus, wie ist der Wagen designt, welche neuen Aerodynamik-Kniffe sind schon zu sehen? Der Tag der Enthüllung wird bei den Fans mit Spannung erwartet. Den ersten Blick auf die neuen Boliden zu werfen ist für die Anhänger besonders aufregend.

Nach dem nun schon mehrere Teams ihr Datum für die Auto-Enthüllung bekannt gegeben haben, zieht nun McLaren nach. Der papayaorangene Renner wird am 13. Februar enthüllt – am gleichen Tag wie das neue Auto von Ex-Vettel-Team Aston Martin.

Auf den Sozialen Kanälen versteckte McLaren die Ankündigung zunächst in einem Bild auf einem kleinen Post-it. Kurze Zeit später deckte der britische Rennstall auf: „Habt ihr es entdeckt? Die Vorstellung kommt. Wir sehen uns am 13. Februar.“ Präsentiert wird der Wagen in der Fabrik in Woking (England) um 17 Uhr.

Auto-Präsentation – diese Termine sind fix:

Alpha Tauri – 11. Februar

Aston Martin – 13. Februar

McLaren – 13. Februar

Ferrari – 14. Februar

Alpine – 16. Februar

Piastri fährt 2023 für McLaren

Bei McLaren hat sich im Vergleich zur Vorsaison einiges getan. Teamchef Andreas Seidl ist zu Sauber gewechselt, Andrea Stella hat seinen Platz eingenommen. Zudem geht McLaren in diesem Jahr mit einem Rookie an den Start: Oscar Piastri ersetzt Daniel Ricciardo und fährt an der Seite von Superstar Lando Norris.

„Ich freue mich darauf, zeigen zu können, was ich kann, aber es gibt zweifellos auch einiges zu lernen, und ich denke, Lando ist ein sehr starker Teamkollege, von dem ich lernen kann. Ich denke, es wird eine gute Arbeitsbeziehung“, sagte Piastri über seinen neuen Teamkollegen.

Mehr News:

Weiter erklärte der Australier: „Wir sind beide vom Alter her recht ähnlich, wir haben, wie gesagt, ein paar gemeinsame Freunde, also bin ich zuversichtlich, dass wir gut zusammenarbeiten können und hoffentlich das ganze Team weiter nach vorne bringen – das ist das Ziel.“

Zum ersten Mal auf der Strecke sehen die Fans die Autos vom 23. bis zum 25. Februar. Dann finden die Wintertests in Bahrain statt.