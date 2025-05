Formel 1: Mick Schumacher vor Hammer-Comeback? Jetzt meldet sich Sebastian Vettel

Der Traum von der Formel-1-Rückkehr, der lebt für Mick Schumacher weiterhin. Nach zwei Saisons bei Haas in 2021 und 2022 hat der Deutsche weiterhin die große Hoffnung, bald wieder in der Motorsport-Königsklasse fahren zu können.

Unterstützung bekommt er dabei immer wieder von einer Formel-1-Legende und einem seiner wohl engsten Weggefährten: Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister äußert sich jetzt zu einem Comeback von Mick Schumacher.

Formel 1: Mega-Comeback von Mick Schumacher?

Aktuell macht Mick Schumacher in der Langstrecken-Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam, um bald wieder den Weg in die Formel 1 finden zu können. Mit Alpine feierte er in Spa in Belgien den nächsten Erfolg. Der mittlerweile 26-Jährige schaffte es nämlich aufs Podium, wobei es sogar lange Zeit nach einem Sieg aussah (hier mehr dazu).

Durch weitere gute Leistungen könnte er es wieder in die Motorsport-Königsklasse schaffen, hofft auch Sebastian Vettel. Der ehemalige Pilot ist für seine Unterstützung für junge Fahrer bekannt. Dabei gibt er ihnen immer wieder wertvolle Ratschläge mit, damit sie es in der Formel 1 etwas einfacher haben. Das machte Vettel auch lange mit Mick Schumacher.

Vettel wünsche es sich, dass der Sohn der Rennlegende Michael Schumacher wieder in der beliebtesten Rennserie fährt. „Wir sind natürlich in Kontakt und ich habe auch mitbekommen, wie es in der Formel 1 für ihn zu Ende ging. Ich drücke die Daumen, dass er die Chance noch einmal bekommt, weil ich glaube, dass er mit den anderen absolut mithalten kann“, lobte der viermalige Weltmeister.

Gespräche mit Cadillac

Dabei wird auch Vettel auch sicher mitbekommen haben, dass es ab 2026 ein neues Team in der Formel 1 gibt, das gerade Gespräche mit Mick Schumacher führt: Cadillac. Der amerikanische Hersteller wird in der kommenden Saison der elfte Rennstall sein und braucht für die Königsklasse zwei neue Fahrer. Ein Sitz ist auf jeden Fall für einen amerikanischen Piloten vorhergesehen.

Und der Teamkollege könnte dann Mick Schumacher werden. Sollte der Deutsche in der Langstrecken-Weltmeisterschaft weiter überzeugen können, stehen die Chancen gut, dass es tatsächlich zu einem Hammer-Comeback kommen könnte. Darüber würde sich besonders Vettel freuen.