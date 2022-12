Formel 1: Offiziell! Rennstall verpflichtet einen Champion

Die nächster Personalie in der Formel 1 ist geklärt. McLaren gab am Donnerstag (01. Dezember) die Verpflichtung von Alex Palou bekannt.

Der 25-Jährige wird in der Saison 2023 für McLaren als Ersatzfahrer in der Formel 1 an den Start gehen. Schon in dieser Saison durfte er den papayaorangenen Racer testen.

Formel 1: IndyCar-Champion wechselt zu McLaren

In Austin saß Palou in dieser Saison zum ersten Mal im McLaren. Dort durfte er im 1. Freien Trainings des USA-GP der Formel 1 das Auto testen. Zudem konnte er den MC35M des Vorjahres bereits bei Testfahrten in Barcelona und Spielberg pilotieren.

Jetzt ist Palou auch offiziell Reservefahrer bei McLaren – allerdings mit einer Einschränkung. Der IndyCar-Champion von 2021 wird 2023 weiterhin in der IndyCar-Serie aktiv sein. Dort fährt er für das Chip Ganassi-Team. Deshalb steht Palou bei einer Vielzahl von Rennen nicht zur Verfügung. Überschneidungen mit der IndyCar-Serie gibt es beim Saisonauftakt in Bahrain und zu den Formel-1-Rennen in Australien, China, Aserbaidschan, Monaco, Spanien, Kanada, Österreich, Ungarn, den Niederlanden und Italien.

Palou erklärt selbst: „Ich freue mich darauf, 2023 als einer der Reservefahrer Teil des McLaren-Teams zu sein. Ich habe sowohl den MCL35M als auch den MCL36 gefahren und es war eine großartige Erfahrung, daher kann ich es kaum erwarten, nächstes Jahr mit dem Auto zu fahren. Ich freue mich darauf, mich als Fahrer weiterzuentwickeln und weiß das Vertrauen zu schätzen, das McLaren mir mit dieser neuen Aufgabe im nächsten Jahr entgegenbringt.“

„Bemerkenswerte Erfolge im Motorsport“

Vom deutschen Team-Chef Andreas Seidl gibt es Lob: „Das Team freut sich, Alex als einen unserer Reservefahrer für die nächste Saison an Bord zu haben. Er beeindruckte mit seiner FP1-Session in Austin und seinen Fahrertests in diesem Jahr. Er hat bereits viele bemerkenswerte Erfolge im Motorsport vorzuweisen, insbesondere den INDYCAR-Meistertitel 2021. Es ist daher großartig, seine Rolle im Team ausbauen zu können, und wir freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit mit ihm.“

In der Saison 2023 sind Lando Norris und Oscar Piastri die Stammpiloten von McLaren. Sollte einer der beiden krankheitsbedingt ausfallen, würde Palou einspringen. 2022 hatte McLaren keinen offiziellen Ersatzfahrer und griff damals auf Nyck de Vries zurück.