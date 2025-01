Formel 1: Verstappen droht Red Bull mit Abgang! Weltmeister stellt klare Forderung

Sie haben so viel zusammen erreicht – und doch reißen die Trennungsgerüchte einfach nicht ab! Max Verstappen und Red Bull dominieren die Formel 1 seit Jahren. Dennoch fragen sich viele Fans und Experten: wie lange noch?

Derzeit läuft der Vertrag des Niederländers noch bis 2028. Und doch macht Max Verstappen einmal mehr deutlich: Sollte Red Bull eine Sache machen, würde er sich in der Formel 1 wohl sofort einen neuen Arbeitgeber suchen!

Formel 1: Verstappen will bei Entdecker bleiben

209 Grands Prix, 63 Siegen, vier Weltmeisterschaften – all das hat Verstappen im Red Bull Kosmos erreicht. Dazu hat er zahlreiche Rekorde gebrochen. Und die vergangene Saison unterstrich, dass dies in großen Teilen auch an seinem fahrerischen Talent und nicht nur an einem guten Auto liegt.

Aber Verstappen weiß auch, dass all das ohne einen Mann nicht möglich gewesen wäre: Helmut Marko. Der Chef-Berater des Rennstalls gilt als Entdecker und Förderer Verstappens. Und einmal mehr macht der Weltmeister der Formel 1 klar: ohne Marko, ohne ihn.

„Eine Bedingung von mir ist immer die gleiche: Mein Entdecker und Förderer Helmut [Marko] muss bleiben“, unterstreicht Verstappen gegenüber dem Schweizer „Blick“ jetzt nochmal. Das ist für ihn sogar vielleicht noch wichtiger als ein konkurrenzfähiges Auto.

Weltmeister vorerst zufrieden

Noch im vergangenen Frühjahr gab es im Rahmen eines internen Machtduells zwischen Marko und Teamchef Christian Horner Gerüchte, dass ersterer rausgeworfen werden könnte. Daher rührten auch Gerüchte um einen möglichen Verstappen-Abgang.

Mittlerweile hat sich die Situation jedoch beruhigt, sodass Verstappen auch sagen kann: „Ich bin zufrieden, wo ich bin.“ Auch wenn Red Bull in der zweiten Saisonhälfte immense Probleme hatte, hofft der Formel-1-Weltmeister natürlich, dass der Rennstall diese über den Winter beheben kann. Sollte das der Fall sein, „sind wir wieder vorne dabei“, sagt er.