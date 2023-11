Formel 1: Verstappen reicht es! Weltmeister haut auf den Tisch

Max Verstappen fährt in der Formel 1 bislang einen Rennsieg nach dem anderen ein. Der mittlerweile dreifache Weltmeister ist von der Konkurrenz nur kaum zu schlagen. Doch um den Niederländer geht es mittlerweile in den Medien kaum mehr noch.

Viel mehr ist Verstappens Teamkollege Sergio Perez DAS Gesprächsthema in der Formel 1. Auch in Brasilien, wo die Motorsport-Königsklasse an diesem Wochenende zu Gast ist, bestimmt der Mexikaner weiterhin die Schlagzeilen. Verstappen reicht es aber langsam. Der Red-Bull-Pilot haut wütend auf den Tisch.

Formel 1: Verstappen haut auf den Tisch

Auch in Brasilien wird Max Verstappen von der Pole-Position an den Start gehen. Der Formel-1-Weltmeister war im Qualifying mal wieder der Schnellste. Und sein Teamkollege Sergio Perez? Der Mexikaner, der ohnehin schon seit Monaten in der Kritik steht, wird nur von Position neun beginnen.

Perez ist auch weiterhin ein Thema bei den Journalisten und Experten der Formel 1. Zwar hat er bei Red Bull einen Vertrag für 2024, doch viele vermuten, dass er mit weiteren schwachen Leistungen wahrscheinlich fliegen wird. Auch in Brasilien wurde bei der Medienrunde über Perez gefragt.

„Ich finde es ein bisschen unfair, hier nun sagen zu müssen, wen ich lieber als Teamkollegen hätte“, sagte der 26 Jahre alte Niederländer, als er über Perez gefragt wurde. Ein Thema, das auch Verstappen wohl sehr nervt. Als möglicher Nachfolger wird unter anderem Daniel Ricciardo gehandelt, mit dem Verstappen laut eigenen Aussagen eine großartige Beziehung gehabt hat, als sie beide Teamkollegen bei Red Bull waren.

Bleibt Perez bei Red Bull?

Verstappen betont gleichzeitig aber auch, dass „ich eine großartige Beziehung auch zu Checo habe“, sagt der Formel-1-Star und fügt anschließend hinzu: „Ich treffe ja auch nicht die Entscheidung“.

Mittlerweile werden neben Ricciardo fast wöchentlich neue Fahrer in Verbindung gebracht, die im kommenden Jahr an der Seite von Verstappen fahren könnten. Unter anderem sind es Carlos Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso oder auch Yuki Tsunoda. Ob Perez auch 2024 für das österreichische Team an den Start gehen wird oder doch ein anderer Fahrer im Cockpit sitzen wird, wird sich sicherlich schon bald zeigen.