Formel 1: Verstappen-Schock! Droht der Weltmeister auszufallen?

Beim Grand Prix in Bahrain zeigte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen einmal mehr, dass er nicht zu stoppen ist. Der Niederländer fuhr der Konkurrenz weg und war nicht mehr einzuholen.

Nun gibt es allerdings eine schlechte Nachricht für alle Verstappen-Fans. Vor dem zweiten Formel-1-Rennen der neuen Saison hatte der Red-Bull-Star mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Droht der Pilot etwa auszufallen?

Formel 1: Verstappen reist spät an

Zweites Formel-1-Rennen, zweiter Sieg für Max Verstappen? Seine Dominanz möchte der Niederländer am besten auch in Saudi-Arabien fortsetzen. Allerdings machten dem Red-Bull-Piloten gesundheitliche Probleme zu schaffen. Ob diese Auswirkungen auf seine Leistung beim Rennen am Sonntag haben könnten?

In den sozialen Medien verkündete der zweifache Weltmeister, dass er zuletzt an einer Magen-Darm-Infektion litt. So erklärt der 25-Jährige, dass ihn die Erkrankung „in den letzten Tagen“ plagte. Diese habe er sich beim Saisonauftakt in Bahrain zugezogen.

Nun scheint es ihm wieder etwas besser zu gehen. Ein Rennstart in Dschidda sollte eigentlich nicht gefährdet sein. „Ich fühle mich wieder besser. Trotzdem musste ich unglücklicherweise meinen Flug verschieben. Ich werde daher erst am Freitag an der Strecke sein“, gab der Superstar leichte Entwarnung.

Fährt Daniel Ricciardo für Verstappen?

Eigentlich sollte damit auch einem Start beim ersten freien Training am Freitag um 14.30 Uhr nichts mehr im Wege stehen. Gut möglich auch, dass der Favorit auf den Formel-1-Titel zunächst geschont wird und dafür ein alter Bekannter einspringen könnte: Daniel Ricciardo.

Der Australier, der in den vergangenen beiden Rennzeiten für McLaren an den Start ging, ist seit dieser Saison bei Red Bull Ersatzfahrer und könnte Verstappen somit jederzeit ersetzen, wenn es dem Niederländer nicht wieder besser gehen sollte.

Den Medientag am Donnerstag (17. März) wird Verstappen aber verpassen – mit Einverständnis der FIA. Erst am Donnerstagabend trifft er in Saudi-Arabien ein.