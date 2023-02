„Drive to survive“: Netflix-Produzent enthüllt – DIESER Fahrer könnte der nächste Serien-Liebling werden

Am Freitag (24. Februar) hatte das Warten auf die 5. Staffel von „Drive to survive“ endlich ein Ende. In zehn neuen Folgen werden die spektakulären Ereignisse rund um die Formel-1-Meisterschaft 2022 zusammengefasst.

Während die 5. Staffel gerade erst bei Netflix zu sehen ist, ist bereits jetzt klar, dass es auch 2024 eine Fortsetzung geben wird. Und der Produzent der beliebten F1-Serie hat nun interessante Details enthüllt. Ein neues Gesicht könnte zum wahren Zuschauerliebling werden.

„Drive to survive“: Fanliebling bald nicht mehr dabei

Als amtierender Weltmeister könnte man meinen, dass Max Verstappen das Aushängeschild der F1-Serie ist. Doch wenn es nach Paul Martin, verantwortlicher Produzent des „Drive to survive“-Projektes bei Netflix, geht, dann ist ein anderer F1-Star der wahre Held: Daniel Ricciardo. Denn in einem Interview mit der „New York Post“ enthüllte er nun: „Ohne Daniel hätte es wahrscheinlich keinen Drive to Survive gegeben.“ Und weiter: „Er war der erste Fahrer, mit dem wir darüber gesprochen haben, der erste Fahrer, der uns zu sich nach Australien eingeladen hat. Ich fühlte mich sehr emotional, als er ging.“

Doch in der 6. Staffel wird der 33-Jährige wohl keine Hauptrolle mehr einnehmen. Denn McLaren und der Australier haben sich Ende der Saison 2022 vorzeitig voneinander getrennt. Er steht aktuell als Ersatzfahrer bei Red Bull unter Vertrag. Damit hat er für 2023 kein festes Cockpit. Doch Martin glaubt schon zu wissen, wer seine Lücke füllen könnte.

Netflix-Produzent sicher – ER wird nächster Serien-Star

„Für mich war Gasly auch immer in dieser Rolle. Er ist auf der Leinwand als Fahrer und als Mensch gewachsen, also denke ich, dass er jemand sein wird, der die Lücke, die Daniel hinterlässt, wirklich füllen wird“, so seine Prognose. Seine Geschichte in der Königsklasse biete genug Filmmaterial: „Wir haben gesehen, wie er einige unglaubliche Tiefpunkte durchgemacht hat: die Saison, in der er [von Red Bull Racing] degradiert wurde und Anthoine [Hubert] starb. Zu sehen, wie er endlich wieder eine Chance in einem konkurrenzfähigen Auto bekommt, wird großartig sein.“

„Drive to survive“: Hat Pierre Gasly das Potenzial zum Serien-Liebling? Foto: IMAGO / Beautiful Sports/ Montage DER WESTEN

Sechs Jahre war Pierre Gasly in der Formel 1 Teil der Red-Bull-Familie, fuhr erst für Toro Rosso und dann im A-Team, um dann wieder rückversetzt zu werden. Mit Alpine möchte er in dieser Saison endlich durchstarten.